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Золотий глобус 2020: Повний список переможців премії

У неділю, 5 січня, в Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус». Щороку традиційно її присуджують за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік. Імена володарів заповітного «Золотого глобуса» стали відомі вчора ввечері в готелі Беверлі-Хілтон, а пряма трансляція проходила на каналі NBC.

Повний список переможців премії «Золотий глобус»:

Кращий фільм (драма) – «1917»

Кращий актор (драма) – Хоакін Фенікс ( «Джокер»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Сэм Мендес

Краща актриса (драма) – Рене Зеллвегер ( «Джуді»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Рэне Зельвегер

Кращий фільм в жанрі комедія / мюзикл – «Одного разу в … Голлівуді»

Кращий актор фільму в жанрі комедія / мюзикл – Терон Еджертон ( «Рокетмен»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Тэрон Элджернон

Краща актриса фільму в жанрі комедія / мюзикл – Аквафін ( «Прощання»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Аквафина

Кращий режисер – Сем Мендес ( «1917»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Сэм Мендес

Кращий сценарій фільму – Квентін Тарантіно ( «Одного разу в … Голлівуді»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Квентин Тарантино

Кращий анімаційний фільм – «Втрачена ланка»

Кращий фільм на іноземній мові – «Паразити»

Кращий актор другого плану – Бред Пітт ( «Одного разу в … Голлівуді»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Брэд Питт

Краща актриса другого плану – Лора Дерн ( «Шлюбна історія»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Лора Дерн

Краща пісня – I’m Gonna Love Me Again ( «Рокетмен»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Элтон Джон

Краща музика до фільму – Хільдур Гуднадоттір ( «Джокер»)

Кращий драматичний серіал – «Спадкоємці»

Краща актриса драматичного серіалу – Олівія Колман ( «Корона»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Оливия Колман

Кращий актор драматичного серіалу – Брайан Кокс ( «Спадкоємці»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Брайан Кокс

Кращий телесеріал в жанрі комедія / мюзикл – «Дрянь»

Кращий міні-серіал – «Чорнобиль»

Кращий актор комедійного або музичного телесеріалу – Рамі Юссеф ( «Рамі»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Рами Юссеф

Краща актриса комедійного або музичного телесеріалу – Фібі Уоллер-Брідж ( «Дрянь»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии

Кращий актор міні-серіалу / телефільму – Рассел Кроу ( «Найгучніший голос»)

Краща актриса міні-серіалу / телефільму – Мішель Вільямс ( «Фоссі / Вердон»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Мишель Уильямс

Кращий актор другого плану в міні-серіалі / телефільмі – Стеллан Скарсгард ( «Чорнобиль»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Стеллан Скаргард

Краща актриса другого плану в міні-серіалі / телефільмі – Патриція Аркетт ( «Удавання»)

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии? Патрисия Аркетт

Кращий анімаційний фільм – «Втрачена ланка»

Кращий фільм іноземною мовою – «Паразити» (Південна Корея)

Почесний «Золотий глобус» Премія Сесиля Б. Де Мілля (Нагорода за внесок у кінематограф) – Том Хенкс

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Том Хэнкс

Почесний «Золотий глобус» Премія імені Керол Бернетт (Нагорода за внесок в галузі телебачення) – Еллен Дедженерес

Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии, Эллен Дедженерес

Посол «Золотого глобуса» 2020 (Символічний титул) – Ділан і Періс Броснан

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