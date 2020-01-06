Золотий глобус 2020: Повний список переможців премії
У неділю, 5 січня, в Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус». Щороку традиційно її присуджують за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік. Імена володарів заповітного «Золотого глобуса» стали відомі вчора ввечері в готелі Беверлі-Хілтон, а пряма трансляція проходила на каналі NBC.
Повний список переможців премії «Золотий глобус»:
Кращий фільм (драма) – «1917»
Кращий актор (драма) – Хоакін Фенікс ( «Джокер»)
Краща актриса (драма) – Рене Зеллвегер ( «Джуді»)
Кращий фільм в жанрі комедія / мюзикл – «Одного разу в … Голлівуді»
Кращий актор фільму в жанрі комедія / мюзикл – Терон Еджертон ( «Рокетмен»)
Краща актриса фільму в жанрі комедія / мюзикл – Аквафін ( «Прощання»)
Кращий режисер – Сем Мендес ( «1917»)
Кращий сценарій фільму – Квентін Тарантіно ( «Одного разу в … Голлівуді»)
Кращий анімаційний фільм – «Втрачена ланка»
Кращий фільм на іноземній мові – «Паразити»
Кращий актор другого плану – Бред Пітт ( «Одного разу в … Голлівуді»)
Краща актриса другого плану – Лора Дерн ( «Шлюбна історія»)
Краща пісня – I’m Gonna Love Me Again ( «Рокетмен»)
Краща музика до фільму – Хільдур Гуднадоттір ( «Джокер»)
Кращий драматичний серіал – «Спадкоємці»
Краща актриса драматичного серіалу – Олівія Колман ( «Корона»)
Кращий актор драматичного серіалу – Брайан Кокс ( «Спадкоємці»)
Кращий телесеріал в жанрі комедія / мюзикл – «Дрянь»
Кращий міні-серіал – «Чорнобиль»
Кращий актор комедійного або музичного телесеріалу – Рамі Юссеф ( «Рамі»)
Краща актриса комедійного або музичного телесеріалу – Фібі Уоллер-Брідж ( «Дрянь»)
Кращий актор міні-серіалу / телефільму – Рассел Кроу ( «Найгучніший голос»)
Краща актриса міні-серіалу / телефільму – Мішель Вільямс ( «Фоссі / Вердон»)
Кращий актор другого плану в міні-серіалі / телефільмі – Стеллан Скарсгард ( «Чорнобиль»)
Краща актриса другого плану в міні-серіалі / телефільмі – Патриція Аркетт ( «Удавання»)
Кращий анімаційний фільм – «Втрачена ланка»
Кращий фільм іноземною мовою – «Паразити» (Південна Корея)
Почесний «Золотий глобус» Премія Сесиля Б. Де Мілля (Нагорода за внесок у кінематограф) – Том Хенкс
Почесний «Золотий глобус» Премія імені Керол Бернетт (Нагорода за внесок в галузі телебачення) – Еллен Дедженерес
Посол «Золотого глобуса» 2020 (Символічний титул) – Ділан і Періс Броснан
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