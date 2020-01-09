Меган Маркл та принц Гаррі залишають королівську родину

Герцоги Сассекські шокували своєю заявою Королеву Єлизавету ІІ

Представники британської монархії Меган Маркл та принц Гаррі заявили про свій намір вийти з королівської родини. Про своє рішення подружжя повідомило на своїй офіційній сторінці в Instagram.

«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними», – заявили Меган Маркл та принц Гаррі. Королівське подружжя хоче відмовитися від грошей, які видавали їм в рамках Суверенного гранту – коштів, які щорічно виділяються королеві урядом для фінансування офіційних обов’язків монарха та членів його сім’ї. При цьому Гаррі та Меган наголошують, що вони продовжать «повністю підтримувати Її Величність Королеву» та виховувати сина у кращих королівських традиціях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sussexroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Герцоги Сассекські планують жити на дві країни – Великою Британією та США. «Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого сина із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації», – поділилося подружжя.

Такою заявою онука принца Гаррі та його дружини була шокована уся королівська родина, зокрема Королева Єлизавета ІІ. Про рішення свої близьких вони дізналися лише зі ЗМІ, але встигли швидко відреагувати. Букінгемський палац дав офіційний коментар на своєму сайті про те, що «рішення остаточно ще не ухвалене». «Ми розуміємо їхнє прагнення застосувати інший підхід, але це складно. Дискусії з герцогом та герцогинею Сассекськими – на ранній стадії», – коротко оцінили ситуацію у королівській родині.

Фото: Getty Images

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