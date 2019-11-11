YOURA, Latexfauna та нові учасники церемонії нагородження Jäger Music Awards 2019

Вже 15 листопада перша премія незалежної музики в Україні оголосить імена нових реформаторів локального музичного ландшафту. Церемонія нагородження відбудеться в арт-галереї LAVRA, на сцені якої виступить британський електронщик Actress та низка актуальних українських артистів.

YOURA

Сольний проєкт Юрія Бардаша схожий на потік нищівної сили, що знайшов своє визначення у формі антисистемного хіп-хопу, брейкбіту та бадьорого слему. Його релізи — злий гостросоціальний речитатив, покладений на гіпнотичний рейвовий біт — справжні андеграундні бойовики. А кожен лайв виводить слухачів із зони комфорту, провокує потужний взаємообмін енергетики.

LATEXFAUNA

Три причини, чому варто почути виступ Latexfauna на Jager Music Awards. Перша — нетривіальні, сповнені алегорій та яскравих образів тексти. Друга — легкий і приставучий дрім-поп, насичений присмаком 80-х. І третя — характерний суржик, з котрим група заграє у своїх піснях. До речі, Latexfauna — не лише одні із запрошених артистів, але і номінанти в категорії «Гурт року».

Fo Sho

Бетті, Міріям та Сіона — три афроукраїнські сестри. Для них творчість — ще одна можливість продемонструвати своє унікальне походження. Це відчувається у їхніх піснях, стилі і, що найважливіше, в енергійних лайвах. Музика Fo Sho — це жанрова суміш: тут поєднуються і густий trap, і бадьорий хіп-хоп, і мелодичний R’n’b.

Fo Sho — претенденти на перемогу у номінації «Хіп-хоп артист року».

ZFeelZ

Шарм безтурботної юності та впевнений у собі інді-рок. Молодий київський гурт ZFeelZ вже встиг злегка погриміти з сольними та камерними концертами, а також випустити дебютний EP «Waves of shards» і декілька кліпів.

ZFeelZ — серед номінантів у категорії Young Blood.

Тонка

Нетривіальні, сміливі, без стилістичних обмежень. Тонка — нове ім’я в українській поп-музиці. На даному етапі гурт встиг випустити невеличкий реліз, доповнений візуальним супроводом. Проєкт Тонка — також одні з номінантів у категорії Young Blood.

Раніше стало відомо, що хедлайнером Jäger Music Awards 2019 стане британський електронщик ACTRESS. В рамках виступу він представить унікальне аудіовізуальне шоу, учасником якого стане не тільки артист, але і самонавчальна програма Young Paint. Образ штучного інтелекту буде виступати в якості проекції і в режимі реального часу створювати музику спільно з Actress. Лайв електронного продюсера стане відображенням цьогорічної концепції премії — Dark Reflections — поєднання традицій і технологій.

Jäger Music Awards — перша премія незалежної музики, спрямована на розвиток локальної сцени. Ідеологічно стиль та жанр тут не мають значення: все багатство звуковидобування — від саунд-дизайну до рок-н-ролу, танцювальної електроніки до актуального хіп-хопу — зібрано в одному місці. Переможцями премії стають автори самобутньої, незалежної музики.

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