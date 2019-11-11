Музичний вибух від «Бумбокс»: Як пройшов концерт у Палаці спорту

Уже другий день всі соцмережі гудуть про грандіозний концерт, який влаштували «Бумбокс» у Палаці спорту! Воно й не дивно: музиканти зіграли всі свої найкращі хіти – від новенької «ДШ» до заслуханою до дірок «Квіти в волоссі». Це дійсно було феєрично!

9 листопада в столичному Палаці Спорту Андрій Хливнюк з командою представили публіці першу частину подвійного альбому «Таємний код: Рубікон». Послухати гурт зібралося більше 10 000 чоловік! У залі просто яблуку ніде було впасти: навіть ті, хто купили квитки на сидячі місця, з часом вставали, піддавшись драйвовим ритмам «Бумбокса», і танцювали до самого останнього треку!

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Концерт тривав більше двох з половиною годин, і за цей час музиканти виконали 28 пісень! Дивовижно: зал в один голос підспівував і старі пісні – «Хоттабыч», Дитина», «Поліна», і зовсім нові треки з альбому «Таємний код: Рубікон». Це було дуже потужно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daryna (@daryna_plvn) 11 Ноя 2019 в 1:20 PST

До слова, на сцену група «Бумбокс» піднялася в оновленому складі: на сьогоднішній день в групі сім музикантів – соліст Андрій Хливнюк, діджей «Валік» – Валентин Матіюк, барабанщик Олександр Люлякін, клавішник Павло Литвиненко, і нові музиканти гітаристи Олег Аджікаев (який є і саундпродюсером альбому «Таємний код: Рубікон») і Дмитро Кувалдін, і перша дівчина в групі бас-гітаристка Інна Невойт.

Судячи з фурору, який концерт справив, новий склад групи припав до душі фанам. Що ж, з нетерпінням чекаємо на нові виступи «Бумбокса» і головне, презентацію другої частини альбом «Таємний код: Рубікон», яка обіцяє бути не менш драйвовою і яскравою, ніж перша!

Фото: Юрій Грязнов та Надія Белік