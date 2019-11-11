«Друга ріка»: Дивимося найкращі кліпи гурту за всю історію

Напередодні концерту групи «Друга ріка» в столичному Жовтневому палаці, який пройде 14 листопада, ми зібрали 10 найяскравіших кліпів колективу за весь час його існування. По відео можна помітити, як змінювався стиль і настрої гурту. За цим дуже цікаво спостерігати, правда!

Давайте з самого початку повернемося в далекий 2002 рік, коли в ефірі з’явився кліп на трек «Математика». Дивно, але на відео на сьогоднішній день трохи більше 100 000 переглядів… Пропонуємо терміново виправляти, адже кліп, як для свого часу – неймовірно стильний!

Далі подорожуємо у 2005 рік, коли у «Другої ріки» вийшли «П’ю з твоїх долонь» і «Так мало тут тебе»: відео на пісні, які й зараз для більшості фанів команди Харчишина – улюблені! До речі, зверніть увагу в другому відео на образ фронтмена: ви взагалі пам’ятаєте Валерія таким – з солодким кучериками і в злегка великому на нього сірому костюмі?





Не можна обійти стороною і зворушливий кліп «Три хвилини», що вийшов (тільки подумати!) 13 років тому. Частина кліпу – в сповільненій зйомці, що додає йому ще більше емоційності. І, до речі, на офіційному ролику теж трохи більше 100 000 переглядів. Як це взагалі можливо ?!

У 2009 році у «Другої ріки» вийшов кліп на пісню «Дотик», в якому музиканти колективу виглядають як справжні рокери: в шкіряних куртках з порваними рукавами і темних окулярах. Цікаво, що ролик знімали в двох містах: Нью-Йорку і в Києві.

А далі робимо великий стрибок і опиняємося в 2016 році, коли у групи вийшов один з найбільш зворушливих кліпів «Монстр». Це відео для «Другої ріки» зняли одні з найвідоміших українських кліпмейкерів – Дмитро Маніфест і Дмитро Шмурак.

Через рік у групи з’явилося ще одне дивовижне відео на трек «Ти є я». В основі сюжету кліпу лежить історія загадкової дівчини, життя якої перевертається з ніг на голову з появою в ній учасників групи «Друга ріка». Екранізувала історію український режисер Анна Бурячкова.

Саме цей режисер допомогла створити гурту в 2018 році «мурашечний» кліп на пісню «Секрет», яка для Валерія Харчишина, за словами самого виконавця, найбільш особиста серед усіх написаних. Залишитися до цього кліпу байдужими просто неможливо: сюжет поглинає, і здається, за ці 3 хвилини ви проживаєте ціле життя разом з героями відео.

У тому ж 2018 році вийшов кліп на пісню «Дощ», в якому музиканти «Другої ріки»… раптово постаріли! Цей кліп потрібно подивитися, хоча б заради того, аби побачити, як буде виглядати Харчишин і його колеги років через 40-50. І щоб переконається: аби відео викликало емоції, не потрібні дорогі локації і спецефекти, як в голлівудських бойовиках.

І фіналимо нашу 10ку кращих кліпів «Другої ріки» новинкою 2019 року – відео на трек «Сьомий день», який став частиною мультимедійного проекту ведучої Яніни Соколової «Я, Ніна». І якщо ви до сих пір його не бачили, саме час подивитися… А краще – кілька разів!

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