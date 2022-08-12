Страх сирен, гучних звуків під час війни – як з ним жити та справитись? Поради психолога

Звуки сирен, вибухів та навіть звичайної грози – стали новою фобією українців. Всім нам тепер відомий страх за життя, бажання кудись сховатись та переживання за своїх рідних. Чи надовго тепер з нами страх гучних звуків? Як з ним справлятись, щоб стало легше жити – розповіла практикуюча психологиня, ведуча «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлія Зорій та психологиня, ведуча проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова у діджитал-проєкті «Що робити якщо…» від Нового каналу.

Перше, що варто усвідомити, що страх – наша базова емоція. А звук сирени означає небезпеку для життя, тож це нормально, що нам стає страшно.

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– Намагатись побороти базову емоцію – безглуздо. Навпаки, страх та загрозу потрібно усвідомити та прийняти, адже тільки так вам буде легше його контролювати та приймати рішення в стресовій ситуації. Поділіться своїм страхом з іншими людьми, знайдіть в них підтримку, підтримайте того, кому теж страшно. Таким чином ви зможете відволіктись від власного страху та почнете його контролювати, – розповідає Юлія Зорій.

Щоб вам стало легше жити зі своїм страхом, його можна збалансувати цінністю свого бажання. Наприклад, ви має зрозуміти, чи ваше бажання перебувати зараз саме в Україні сильніше за ваш страх гучних звуків та сирен? Якщо так, то сміливо можете залишатись тут. Якщо ні, то треба задуматись про те, щоб на деякий час виїхати туди, де немає сирен. Такі корисні поради і не тільки дає психологиня Юлія Зорій.

А от Наталя Єжова детально розповіла як та чому в українців з’явився страх гучних звуків.

– Одна з причин, чому ми боїмось гучних звуків – ПТСР (Пост травматичний стресовий розлад). Він виник через сильний пережитий стрес та закріплюється в нашому організмі, як рефлекс. Тепер щоразу, коли ми чуємо щось гучне, у нас знову виникає стресовий стан, який провокує розвинення ПТСР, – пояснила Наталя Єжова.

Проте теорія це добре, а як же з ним справлятись? Наталя розповіла про 5 важливих пунктів, які допоможуть кожному з нас контролювати свій страх та хоч трошки знизити рівень стресу. Що це за пункти, як нормалізувати сон під час сирен і як пов’язані наше тіло та страх – дивись на YouTube Нового каналу.

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