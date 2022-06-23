Війна і кохання: як зберегти стосунки на відстані?

Практикуюча психологиня Юлія Зорій поділилася порадами, які допоможуть підтримувати почуття

Війна розділила багато сімей. Жінки, рятуючись від небезпеки, виїхали за кордон чи в інші міста України. Чоловіки вирушили захищати Батьківщину або лишилися вдома, наближаючи перемогу тут. Через це стосунки в парах суттєво змінилися. Чи можна не втратити кохання, перебуваючи на відстані? Як підтримувати такі стосунки? І чого категорично не можна казати одне одному? Про це розповіла практикуюча психологиня, ведуча «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлія Зорій у проекті «Що робити, якщо?» на YouTube Нового каналу.

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– Війна як потужний дестабілізуючий фактор – це серйозне випробування для кожної пари. Будь-яка криза (а війна це криза) показує, що коїться у стосунках насправді, де прогалини, які б варто було закрити, на що звернути увагу, – пояснює Юлія. – Стосунки можна зберегти, хоч як би далеко партнери знаходилися одне від одного. За умови, якщо це спільне бажання, і чоловік із жінкою готові докласти до цього зусиль. Універсальних порад для всіх пар немає. Те, що підійде одним, абсолютно не влаштує інших. Але є загальні моменти, на які варто звернути увагу.

Порада №1 – підтримуйте зв’язок

– Насамперед треба прийняти той факт, що зараз ви не можете бути поруч. Це від вас не залежить. Тому потрібно спрямувати зусилля на те, що від вас залежить. Наприклад, намагатися підтримувати зв’язок настільки, наскільки це можливо: дзвінки, смс, фотографії. Розповідайте про ваше життя, діліться емоціями, переживаннями. Робіть те, що зазвичай робили в мирний час.

Порада №2 – не порівнюйте страхи і небезпеки одне одного

– Що я маю на увазі? Уявімо ситуацію: чоловік відправив кохану за кордон, щоб та була в безпеці. Вона йому звідти телефонує, жаліється, що їй погано, сумно, і вона хоче додому. Чоловік каже: «Не плач, ти взагалі-то в безпечному місці їси морозиво, а я щосекунди ризикую своїм життям. Тому не засмучуй мене, в тебе все гаразд». Навряд чи такі слова її заспокоять і підтримають, – каже психологиня. – Хоча можна зрозуміти обох. Адже, за фактом, чоловік у небезпеці, але жінці від цього легше не стає. Навпаки, такі слова викликають почуття провини. Варто зрозуміти, що кожному складно по-своєму. Жінці важко на новому місці: інший побут, труднощі, потреба влаштувати і себе, і дітей. Це складно. Тому знецінювати і применшувати переживання іншого категорично не можна. Ділитися – будь-ласка, порівнювати – навряд чи це буде корисно для вашої пари.

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Порада №3 – враховуйте ваші відмінності

– Деякі чоловіки у кризовій ситуації можуть дистанціюватися. Вони це роблять не тому, що черстві й не поділяють ваших емоцій, а тому, що їм потрібен час, аби подумати, сконцентруватися, розробити план дій, – розповідає Юлія. – Водночас жінки потребують більшої підтримки, уваги, більше розмов і контакту. Якщо в парі по-різному реагують на кризові ситуації, то в ній можуть виникати конфлікти. Оскільки ви краще знаєте свого партнера, або довіртеся йому, або дайте спокій. Ви можете запитати: «Чи можу я тобі чимось зараз допомогти? Не хочу заважати, але й не знаю, як у цій ситуації краще вчинити». Водночас багатьом жінкам важливо проживати свої почуття вголос. Тому чоловікам було б корисно розпитувати свою кохану, як пройшов її день, чим вона займалася, з якими труднощами стикалася, як облаштовує свій новий побут, справляється з дітьми.

Порада №4 – говоріть та чуйте одне одного

– Це ключове, – констатує психологиня. – Однак якщо пара не вміє обговорювати та вирішувати проблеми, то фактор розлуки зіграє не на їхню користь. Натомість ті партнери, які давно навчились обговорювати, що їх влаштовує, що ні, навчилися підтримувати одне одного і співпереживати, мають шанси зберегти стосунки в будь-якій кризовій ситуації.

Порада №5 – не сприймайте все на свій рахунок

– Будь-яка реакція чи погляд вашого партнера не завжди спрямовані і стосуються вас, – ділиться телеведуча. – Наприклад, візьмемо чоловіка. Він може бути злим і дратівливим. Жінка думає, що це через неї. А йому в цей момент, наприклад, страшно. Тому варто відокремлювати емоції партнера від почуттів до вас.

Порада № 6 – хваліть одне одного

– Тому що нам всім зараз потрібна підтримка, – резюмує Юлія. – Лише від нас залежать зусилля, які ми можемо докласти, щоб зберегти стосунки. І я всім бажаю, щоб ці зусилля дали класний результат, щоб ви могли кохати одне одного ще багато-багато років.

Фото: IStock