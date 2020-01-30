Перші вихідні лютого офіційно оголошуємо наймоднішими цього року! Адже в перший день місяця стартує Український тиждень моди, а окрім того, в столиці в розпалі виставка костюмів «Магія кіно». Обирайте івенти собі до смаку, і вже зараз плануйте цікаві вихідні!

Ukrainian Fashion Week

Коли: 1-5 лютого

Де: Мистецький арсенал

Вхід: від 1300 грн

Змінюються в календарі події, правила гри і пріоритетні напрямки розвитку моди в світі. Українська fashion-індустрія як повноцінний і системний учасник міжнародних fashion-процесів, так само свідомо йде шляхом кардинальних змін. І лідером цих змін виступає Ukrainian Fashion Week. Тож якщо ви давно хотіли подивитися на модні покази українських дизайнерів – обов’язково внеси хоча б один день Тижня моди в свій планер! І ще одна цікава новина: вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відкриє показ молодих дизайнерів – FASHION ACCELERATOR SHOW. Ці дизайнери – учасники освітньої програми від Ukrainian Fashion Council – переможці національних і міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names!

Вікенд наливок

Де: ВДНГ

Коли: 1-2 лютого

Вхід вільний

1 і 2 лютого на ВДНГ пригощатимуть найпопулярнішими українськими напоями з різноманітними смаками і ароматами. Хреновуху, вишнівку, обліпиховку і ще десятки варіацій наливок доповнять пунші, глінтвейни, гроги та інші авторські напої. Ну, і куди ж без розваг? Сценічні виступи, вибір найбільш незвичайної за смаком наливки, дегустація напоїв – все це створить відповідний настрій і не дасть нудьгувати жодному гостю ВДНГ. Найсміливіші зможуть взяти участь у конкурсі та поборотися за звання «Пані П’яна Вишня» і «Пан Спотикайло». Крім того, щогодини вас розважатимуть імпровізаційними скетчами герої «Деревни дураков». Всі ж пам’ятають веселі каламбури про мужика, бабу і моряка-дурника? Готуйтеся надривати животи від сценок на тему звичайного сільського життя!

Виставка костюмів «Магія кіно»

Коли: 1-2 лютого

Де: ВДНГ

Вхід: від 90 грн

Виставка «Магія кіно» дозволить усім охочим побачити на власні очі те, що раніше було доступно лише на екрані або сцені. Глядачі зможуть зазирнути за лаштунки фільмів і шоу, дізнатися виробничі секрети й тонкощі майстерності, побачити те, що заворожувало їх по той бік екрану. Проект «Магія кіно» є результатом колаборації двох креативних індустрій – моди і кіно. Він показує, якою може бути співпраця цих двох сфер, яких форм може набувати, і які перспективи відкриває. На майданчику будуть представлені образи з таких масштабних проектів FILM.UA Group і StarLight Entertainment як «Захар Беркут», «Мавка», вистава «Викрадена Принцеса», «Winterra. Легенда казкового краю» та інші.

Ukraine WOW

Коли: 1-2 лютого

Де: Київський центральний залізничний вокзал

Вхід: 50 грн

Відмінна новина: виставку Ukraine WOW, про яку гудуть усі соцмережі, подовжили! Це шанс познайомитися з Україною так, ніби вона подорожує разом із вами потягом. Три тисячі квадратних метрів. Сім тематичних блоків. Унікальні експонати та інсталяції: від перших вау-пейзажів до запахів степу і шуму моря, від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до побудованого у виставковому просторі «тунелю кохання». Від останнього автопортрета Казимира Малевича до скульптур Олександра Архипенка, від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій ви можете політати над Батьківщиною-матір’ю, погуляти по відновленим Невицьким замком і зсередини побачити «дев’ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українців і подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени! Приходьте всією родиною, кожен знайде заняття до душі.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Коли: з 13 грудня по 23 лютого

Де: Співоче поле

Вхід: від 160 грн

Саме час завітати на масштабний фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної», що розташувався на Співочому полі, якщо ви досі цього ще не зробили! Всіх гостей чекають більше 30 ілюмінаційних локацій, дитячі зони з подарунками, фуд-зона з китайськими ресторанами, ароматний глінтвейн, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи, а також насичена розважальна програма і багато приємних сюрпризів!

Зимова країна на ВДНГ

Де: ВДНГ

Коли: 1-2 лютого з 10:00 до 21:00 (каса зачиняється о 20:15)

Вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн

Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – чекає своїх маленьких гостей. Тут є безліч можливостей весело провести час на різних активностях – на ковзанці і тюбінгового гірках, у парку крижаних скульптур, на різдвяному ярмарку, в контактному зоопарку і на фермі метеликів… Також є різні спектаклі, виставки, екскурсії – як просто неба, так і в павільйонах.

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