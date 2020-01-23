Новий сезон Ukrainian Fashion Week стартує зовсім скоро – 1 лютого! Саме час уважно вивчити розклад і внести покази, які ви точно хочете відвідати, в свій планнер.

Змінюються в календарі подій, правила гри і пріоритетні напрямки розвитку моди в світі. Українська fashion-індустрія, як повноцінний і системний учасник міжнародних fashion-процесів, так само свідомо йде шляхом кардинальних змін. І лідером цих змін виступає Ukrainian Fashion Week.

Розклад Ukrainian Fashion Week FW20-21

Як ми бачимо вже за розкладом, Український тиждень моди продовжує змінюватися. І загальним змінам відповідає і зміна візуальної концепції Ukrainian Fashion Week. Реалізуючи концепцію, організатори хочуть показати, що українська мода – це мода, яка більше не вміщається в старі уявлення про себе. Сьогодні вона формує нові – на різних рівнях і в різних аспектах свого існування. Вона динамічна і знаходиться в постійній взаємодії зі світом, вона змінює його і змінюється разом з ним. Вона росте і розвивається. Вона виходить за рамки і межі, долає бар’єри і перешкоди. Її закувати в клітку обмежень. Ukrainian Fashion Week бачить своє майбутнє в ініціюванні радикальних змін в напрямку сталої моди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мальвина Чукля (@malvina.chuklia) 19 Янв 2020 в 10:31 PST

Саме тому в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21 гості Тижня можуть зможуть побачити безліч незвичайних проектів, колаборацій і стати частиною великої модного перфомансу.

І ще одна цікава новина: вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відкриє показ молодих дизайнерів – FASHION ACCELERATOR SHOW. Ці дизайнери – учасники освітньої програми від Ukrainian Fashion Council – переможці національних і міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.

В тему: «Топ-моделі по-українськи» завоювали Ukrainian Fashion Week

А поки ми з нетерпінням чекаємо старту нового сезону, саме час згадати, як проходив 45-а Український тиждень моди.

Video: Ukrainian Fashion Week FW20-21: Розклад і новини Новий сезон Ukrainian Fashion Week стартує зовсім скоро - 1 лютого! Саме час уважно вивчити розклад і внести покази, які ви точно хочете відвідати, в свій планнер.

Читай також:

Street style: Образи випускників «Топ-модель по-українськи» на Ukrainian fashion week

Переможниця «Топ-моделі по-українськи» стала «Міс Всесвіт»