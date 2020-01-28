Найкращі ілюзіоністи сучасності повертаються до Києва

Фантастична «сімка» представить нове шоу з 2 до 5 квітня у Палаці «Україна»

Чарівна еліта Ілюзіоністів повернеться до Національного палацу мистецтв «Україна» вже цього квітня. Саме тут вони знову представлять захопливе шоу, сповнене майстерних трюків, що балансують між життям та смертю. Від сценічних ілюзій та левітації, до читання думок і таємничого звільнення від небезпечних водяних пасток. Їхній перфоманс виходить далеко за межі людської уяви й запрошує глядачів у світ, де неможливо відрізнити реальність від ілюзії.

У своїх подвигах The Illusionists інтерпретують таких легендарних майстрів магії, як Гаррі Гудіні. А поєднання інноваційних технологій та вражаючих візуальних ефектів переносять класику магічних традицій у нову епоху.

Подивитися на їхні фокуси і трюки збираються повні зали у Нью-Йорку, Парижі й Лондоні. Це магічне дійство вже приголомшило сотні тисяч глядачів, серед яких не встояли й Барак Обама і принц Монако. Тепер настав час Києва.

МАЙСТЕР МАГІЇ (THE MASTER MAGICIAN) — Луїс Де Матос (Luis de Matos)

Найвідоміший ілюзіоніст Португалії, шанований не лише публікою, але й професіональною спільнотою. London’s Magic Circle відзначив його нагородою у номінації Девіда Деванта. Голівудська Академія Магічних Мистецтв назвала його «Магом року», а в Італії він отримав нагороду «Золота Гролла» за вклад у мистецтво магії.

В рамках українського шоу Майстер Магії продемонструє свої найкращі трюки і назавжди змінить уявлення глядачів про те, що реально, а що — вигадка.

ВТІКАЧ (THE ESCAPOLOGIST) – Ендрю Бассо (Andrew Basso)

«Наступник Гудіні», «Найкращий втікач нашого часу» та «рок-зірка магії» — так називають Ендрю Бассо сотні тисяч свідків його смертельно небезпечних втеч та фантастичних звільнень — чи то в Оперному театрі Сіднею, чи то Лондонському Хаммерсміт Апполо, чи то Арені де Верона.

Під час власних шоу Ендрю змушує повірити в неможливе: він зупиняє роботу свого серця, виконує смертельні трюки і демонструє магічні навички, які удосконалював більше 18 років.

НЕЗАБУТНІЙ (THE UNFORGETTABLE) — Енцо Вейн (Enzo Weyne)

Його ілюзії — не просто цікава розвага для очей, це справжня магія, що гіпнотизує глядачів з першого ж акту. Енцо Вейн встиг двічі вразити публіку на шоу «Франція має талант». Воно й не дивно, адже саме він вперше в історії телебачення продемонстрував загадкову появу гелікоптеру на сцені талант-шоу. Отож, забудьте все, що ви знали про трюки, адже магія Незабутнього Енцо Вейна поза шаблонними ілюзіями.

МАНІПУЛЯТОР (THE MANIPULATOR) ― Ан Ха Лім (An Ha Lim)

Його майстерні трюки з картами або ж монетами схожі на справжню сценічну поезію, що миттєво зламує серця глядачів шоу. Один із найкращих маніпуляторів світу, Ан Ха Лім здобув багато міжнародних нагород, включно з першою премією на Всесвітньому Магічному Семінарі в Азії та з’їзді Італійського Клубу Маніпуляторів.

ВОЇН (THE WARRIOR) — Аарон Кроу (Aaron Crow)

Справжній митець сучасної ілюзії, що своїми шоу вщент руйнує всі сталі уявлення про можливості людини та розширює межі людського сприйняття. Поява Аарона Кроу на шоу «Америка має талант» отримала мільйони переглядів на YouTube. А його вражаюча колекція міжнародних нагород включає, між іншим, Brand Personality Award, яку раніше отримували Стів Джобс та Нельсон Мандела.

ФАЛЬСИФІКАТОР (THE DECEPTIONIST) ― Джеймс Мор (James More)

Вперше про Джеймса заговорили після участі в шоу «Англія має талант» у 2013 році, коли його виступ побачили 80 мільйонів глядачів. Після початку співпраці з проектом The Illusionists Джейс Мор став першим англійським магом, який виступив на престижному нью-йоркському Бродвеї.

ВИНАХІДНИК (THE INVENTOR) — Кевін Джеймс (Kevin James)

Його виступи вражали принца Монако та принца Бахрейну, султана Дубая та президента Обаму в Білому Домі. Кевін Джеймс — не лише професійний артист, але й один із найшанованіших винахідників у світі магії та ілюзії. Багато його трюків були показані в рамках шоу інших відомих магів — таких як Девід Копперфільд, Марк Вілсон, Пенн і Теллер та Дуг Геннінг. Тепер настав час для знайомства з українськими глядачами.

Шоу the Illusionists буде представлено публіці з 2 до 5 квітня на сцені Національного палацу мистецтв «Україна».