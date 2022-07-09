Багато дівчат обмежують солодке влітку, щоб достроково не закінчити пляжний сезон. Та для ласунок є вихід – низькокалорійний чізкейк з ягодами. Це смачно і навіть корисно. В рецепті – вівсяне печиво, низькокалорійний сир та сезонні ягоди та фрукти. Від такого чізкейку лишні сантиметри точно на талії не з’являться.

Рецепт дієтичного ягідного чізкейку

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Тобі знадобиться:

Вівсяне печиво на фруктозі – 120 г;

Фруктоза – 2 ст. л;

Яєчні білки – 10 шт;

Низькокалорійний сир – 600 г;

Ягоди (чорниця, малина, полуниця, вишня) – 400 г;

Яйця – 1 шт.

Листочки м’яти.

Беремося до приготування!

Дрібно поламай вівсяне печиво (можна подрібнити у блендері). Збий яйце до пишної піни і змішай із крихтами печива. Потім виклади масу на деко, попередньо застелене пекарським папером, і випікай корж протягом 10-15 хвилин.

Нежирний сир перемішай із ягодами і фруктозою. Усі яєчні білки (вони мають бути охолодженими!) міксером збий у міцну піну і, постійно помішуючи, додай у сирну масу. Вийшло ніжне суфле. Тепер акуратно переклади його на вже випечений корж. Попереду завершаюча фаза – випікання. 25 хвилин у духовці і все готово. Залиш чізкейк вистигати. А перед подачею прикрась листочками м’яти. Смачного!

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