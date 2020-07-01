Як приготувати прості домашні десерти? В Інтернеті багато рецептів, від яких розбігаються очі. Але є особливі ласощі на кожен день, які не тільки швидко готуються, але і коштують бюджетно. Ми підготували для вас покрокові рецепти недорогих десертів, які оціните і ви, і ваші близькі. Адже завжди хочеться чогось смачненького до чаю.

Кекс за 5 хвилин

Для приготування смачного шоколадного кексу нашвидкуруч тобі знадобляться:

борошно – 4 ст. л.

цукор – 4 ст. л.

какао – 3 ст. л.

яйце – 1 шт.

молоко – 3 ст. л.

олія рослинна – 1 ст. л.

розпушувач – ¼ ч. л.

сіль – 1 дрібка.

Усі інгредієнти добре змішай у мисочці до однорідності.

Розлий суміш у керамічні чашки і постав їх у мікрохвильовку.

Увімкни її на повну потужність і встанови таймер на 2 хвилини.

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Дістань кекси, тісто повинно піднятися. Якщо після приготування воно «осідає», значить кекс недостатньо пропікся, наступного разу додай 20-30 секунд часу до його приготування.

Перед подачею можеш посипати кекси тертим шоколадом або горіхами. Смачного!

Десерт у склянці

Для цієї страви тобі теж не знадобиться багато інгредієнтів:

вершковий сир – 200 г

пісочне печиво – 100 г

мандарини – 2 шт. (можна замінити будь-якими іншими фруктами)

цукор – 1 ст. л.

масло вершкове – 20 г

вершки – 30 мл.

Отже, приступаємо до приготування.

Вершковий сир змішайте у мисочці з вершками, виделкою ретельно розімніть масу.

Печиво із вершковим маслом збий у блендері до максимальної однорідності.

Мандарини (це можуть бути яблука, апельсини, ківі – будь-які фрукти) разом із цукром і 3 столовими ложками теплої води потуши у сковорідці. Сироп повинен трохи загуснути.

У склянку викладаємо наш десерт шарами: спочатку печиво, потім – сир, слідом – фрукти. Далі все спочатку: печиво, сир, фрукти і так – допоки не заповните склянку.

Прикрасити десерт можна шматочками фруктів чи збитими вершками. Смачного!

Безе

Повітряні «безешки» люблять усі: і дорослі, і діти. Куплені солодощі містять масу консервантів, тому значно корисніше готувати їх самостійно. Тим паче, що це дуже просто!

Тобі знадобляться:

яйця – 2 шт.

цукор – 150 г

ванілін – 1 пакетик.

Акуратно відокрем білки від жовтків.

Збивалкою (а ще краще – міксером) збий білки з цукром і ваніліном. Робити це потрібно 5-7 хвилин, аби маса загусла і тяглася, наче жуйка. Можна також розмістити миску на паровій бані, тоді суміш буде ще ніжнішою!

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Отриману білкову масу акуратно переклади в кондитерський мішок.

Деко застели пергаментом для випічки і на нього акуратно витисни «безешки».

Духовку розігрій до 100 градусів і випікай солодощі 1,5-2 години.

Ніжне безе готове!

Смачного!

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