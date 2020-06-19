Десерти із полуниці – це завжди смачно та доречно. Записуйте топ-3 легких і неймовірних рецепти випічки з цією ягодою. Підійде навіть заморожена.

Хочеться чогось легкого і, звісно, смачного? Є чудова нагода спекти небанальну випічку з полуницею. Обирай, що приготуєш:

ПОЛУНИЧНІ ГАЛЕТИ З СИРНОГО ТІСТА

Тонке тісто, багато ягід і мало часу на приготування. Що ще потрібно для любительок полуниці?

Інгредієнти на 4 порції: Полуниця – 250-300 гр., Сир – 100 гр., Борошно пшеничне – 140 гр., Молоко – 1 склянка, Масло вершкове – 120 гр., Цукор – 100 гр., Розпушувач тіста, ванільний цукор – по одній чайній ложці, Крохмаль кукурудзяний – 1 столова ложка.

Готуємо тісто:

Сто грамів масла кімнатної температури розітри зі столовою ложкою цукру, посоли й додай чайну ложку ванільного цукру. У цю суміш поклади сир і розмішай до однорідної маси. Додай просіяне борошно і розпушувач. Влий склянку холодного молока і заміси тісто. Скатай його в кулю і залиш у холодильнику на 30 хвилин у пакеті. Після розділи на 3-4 частини і розкачай кожну в коржик.

Готуємо начинку:

Оскільки полуниця швидко пускає сік, не рекомендуємо робити начинку заздалегідь! Наріж ягоди на шматочки, змішай із двома столовими ложками цукру і крохмалем. Поклади полуницю в центр коржів і в кожну галету додай по 10-20 гр. вершкового масла. Розігрій духовку до 180 градусів і печи 25-30 хвилин. Полуничні галети слід подавати холодними, можна присипати цукровою пудрою.

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ПОЛУНИЧНИЙ ТОРТ-ЖЕЛЕ

Дуже легкий рецепт страви, яка ефектно виглядає при подачі.

Інгредієнти для 5-7 порцій: Полуниця – 300 гр., Йогурт – 500 гр., Яйця – 3 шт., Борошно – 1 склянка, Цукор – 1 склянка, Ванілін – дрібка, Полуничне желе – пачка, Желатин – 2 ст. ложки, Рослинна олія.

Готуємо тісто для коржа:

Збий у глибокій тарілці яйця, цукор і борошно, просіяне з ваніліном. Заміси тісто. Вилий його у форму, змащену олією, і відправ у розігріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин.

Готуємо полуничний мус-желе:

Замочи желатин у гарячій воді до повного розчинення і залиш остигати. Тим часом подрібни 300 грам полуниці за допомогою блендера. Потім збий йогурт із цукром і додай його в полуничну суміш разом із желатином. Добре перемішай мус, додай ванілі й відправ у холодильник на 20 хвилин. Дочекайся, щоб мус застиг, і додай його верхнім шаром на охолоджений корж. Знову постав у холодильник. Тим часом приготуй полуничне желе за інструкцією й охолоди до кімнатної температури.

І тепер найприємніший третій етап. Дістань торт і красиво виклади зверху ягоди полуниці. Полий зверху желе (воно не повинно бути занадто рідким). Дай третього шару застигнути. Вуаля, все готово!

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КОКОСОВО-ПОЛУНИЧНІ ТІСТЕЧКА

Солодкість полуниці і кокоса – неймовірне смакове поєднання, яке оцінять усі ласунчики. Повітряний і ніжний десерт якраз для гурманів. До того ж, ці тістечка чудово підійдуть до святкових посиденьок.

Інгредієнти для 20 порцій: Полуниця – 300 гр., Яєчний білок – 2 шт., Борошно пшеничне – 60 гр., Вершки 30-33% – 500 мл. Ванільний цукор – 15 гр., Кокосова стружка – 100 гр., Цукор – 150 гр., Желатин – 15 гр.,

Готуємо тісто:

Перемели кокосову стружку до консистенції порошку. Протягом 5-8 хвилин збий цукор і білки в густу піну. Змішай міксером ці інгредієнти з пшеничним борошном. Але на повільній швидкості!

Виклади тісто на деко з пекарської папером. І відправ у розігріту духовку. Зверни увагу, що ніжні тістечка печуться при низькій температурі – 90 градусів. Щойно тісто почне підрум’янюватися – відразу ж виймай із духовки. Середній час приготування – 40-60 хвилин.

Готуємо начинку:

Замочи желатин у половині склянки гарячої води і дай охолонути. Перетри полуницю в пюре і додай ванільний цукор і желатин. Нагрій суміш на повільному вогні до повного розчинення желатину. Остуди. Збий міксером вершки на повільній швидкості одну хвилину і ще п’ять хвилин на середній. Охолоди їх у холодильнику. Підмішай полуничну масу у вершки й рівномірно розподіли по коржу.

Решту полуничного пюре змішай із двома столовими ложками цукру та звари густе повидло. А після охолодження рівномірно розподіли третім шаром по суфле.

Цей пиріг має просочитися. Залиш його на ніч у холодильнику, і вже вранці можна буде подавати до кави чи соку. Пиріг можна нарізати звичайними квадратиками або красиво вирізати за допомогою різних формочок у вигляді сердечок, бантиків, кружечків або тваринок, якщо ви готуєте для дітей. Смачного!

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