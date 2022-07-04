Прості рецепти десертів: Як приготувати смачний десерт дома

Як приготувати прості домашні десерти? В Інтернеті багато рецептів, від яких розбігаються очі. Але є особливі ласощі на кожен день, які не тільки швидко готуються, але і коштують бюджетно. Ми підготували для тебе покрокові рецепти недорогих десертів, які оціниш і ти, і твої близькі. Адже завжди хочеться чогось смачненького до чаю.
Рецепт кекса за 5 хвилин
Для приготування смачного шоколадного кексу нашвидкуруч тобі знадобляться:
- борошно – 4 ст. л.
- цукор – 4 ст. л.
- какао – 3 ст. л.
- яйце – 1 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- олія рослинна – 1 ст. л.
- розпушувач – ¼ ч. л.
- сіль – 1 дрібка.
Приготування:
- Усі інгредієнти добре змішай у мисочці до однорідності.
- Розлий суміш у керамічні чашки і постав їх у мікрохвильовку.
- Увімкни її на повну потужність і встанови таймер на 2 хвилини.
- Дістань кекси, тісто повинно піднятися. Якщо після приготування воно «осідає», значить кекс недостатньо пропікся, наступного разу додай 20-30 секунд часу до його приготування.
Перед подачею можеш посипати кекси тертим шоколадом або горіхами. Смачного!
Рецепт десерта у склянці
Для цієї страви тобі теж не знадобиться багато інгредієнтів:
- вершковий сир – 200 г
- пісочне печиво – 100 г
- ківі або полуниця – 2 шт. (можна замінити будь-якими іншими фруктами/ягодами)
- цукор – 1 ст. л.
- масло вершкове – 20 г
- вершки – 30 мл.
Отже, приступаємо до приготування.
- Вершковий сир змішайте у мисочці з вершками, виделкою ретельно розімніть масу.
- Печиво із вершковим маслом збий у блендері до максимальної однорідності.
- Ківі (це можуть бути яблука, апельсини, полуниця – будь-які фрукти/ягоди) разом із цукром і 3 столовими ложками теплої води потуши у сковорідці. Сироп повинен трохи загуснути.
- У склянку викладаємо наш десерт шарами: спочатку печиво, потім – сир, слідом – фрукти. Далі все спочатку: печиво, сир, фрукти і так – допоки не заповните склянку.
- Прикрасити десерт можна шматочками фруктів чи збитими вершками. Смачного!
Рецепт безе
Повітряні «безешки» люблять усі: і дорослі, і діти. Куплені солодощі містять масу консервантів, тому значно корисніше готувати їх самостійно. Тим паче, що це дуже просто!
Тобі знадобляться:
- яйця – 2 шт.
- цукор – 150 г
- ванілін – 1 пакетик.
Приготування:
- Акуратно відокрем білки від жовтків.
- Збивалкою (а ще краще – міксером) збий білки з цукром і ваніліном. Робити це потрібно 5-7 хвилин, аби маса загусла і тяглася, наче жуйка. Можна також розмістити миску на паровій бані, тоді суміш буде ще ніжнішою!
- Отриману білкову масу акуратно переклади в кондитерський мішок.
- Деко застели пергаментом для випічки і на нього акуратно витисни «безешки».
- Духовку розігрій до 100 градусів і випікай солодощі 1,5-2 години.
Ніжне безе готове! Смачного!
Рецепт бананів в шоколаді
Напевно, у кожного з нас хоч раз в житті у холодильнику залишалось пару бананів, які починали чорніти і їсти їх було вже не так приємно. Але наступного разу не поспішай їх викидати, а краще приготуй смачний десерт!
Тобі знадобиться:
- банани – 4 шт.
- арахіс – 50 г
- чорний шоколад – 50 г
- масло рослинне – для смаження
- лайм – 1 шт.
Приготування:
- Розламай шоколад і розтопи його на водяній бані, або в мікрохвильовці.
- Арахіс поріж навпіл і обсмаж на маслі.
- Потім вичави сік лайма.
- Банани потрібно очистити, натерти соком лайма і пронизити шпажками. Далі занурюємо на половину в шоколад, посипаємо горішками і даємо шоколаду трохи застигнути: спочатку в кімнаті, а після в холодильнику.
Оригінальний десерт готовий! Смачного.
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