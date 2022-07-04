Прості рецепти десертів: Як приготувати смачний десерт дома

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Прості і недорогі рецепти десертів на кожен день

рецепти простих десертів

Як приготувати прості домашні десерти? В Інтернеті багато рецептів, від яких розбігаються очі. Але є особливі ласощі на кожен день, які не тільки швидко готуються, але і коштують бюджетно. Ми підготували для тебе покрокові рецепти недорогих десертів, які оціниш і ти, і твої близькі. Адже завжди хочеться чогось смачненького до чаю.

Рецепт кекса за 5 хвилин

рецепт кексу у склянці

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Для приготування смачного шоколадного кексу нашвидкуруч тобі знадобляться:

  • борошно – 4 ст. л.
  • цукор – 4 ст. л.
  • какао – 3 ст. л.
  • яйце – 1 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • олія рослинна – 1 ст. л.
  • розпушувач – ¼ ч. л.
  • сіль – 1 дрібка.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти добре змішай у мисочці до однорідності.
  2. Розлий суміш у керамічні чашки і постав їх у мікрохвильовку.
  3. Увімкни її на повну потужність і встанови таймер на 2 хвилини.
  4. Дістань кекси, тісто повинно піднятися. Якщо після приготування воно «осідає», значить кекс недостатньо пропікся, наступного разу додай 20-30 секунд часу до його приготування.

Перед подачею можеш посипати кекси тертим шоколадом або горіхами. Смачного!

Рецепт десерта у склянці

рецепт десерту у склянці

Для цієї страви тобі теж не знадобиться багато інгредієнтів:

  • вершковий сир – 200 г
  • пісочне печиво – 100 г
  • ківі або полуниця – 2 шт. (можна замінити будь-якими іншими фруктами/ягодами)
  • цукор – 1 ст. л.
  • масло вершкове – 20 г
  • вершки – 30 мл.

Отже, приступаємо до приготування.

  1. Вершковий сир змішайте у мисочці з вершками, виделкою ретельно розімніть масу.
  2. Печиво із вершковим маслом збий у блендері до максимальної однорідності.
  3. Ківі (це можуть бути яблука, апельсини, полуниця – будь-які фрукти/ягоди) разом із цукром і 3 столовими ложками теплої води потуши у сковорідці. Сироп повинен трохи загуснути.
  4. У склянку викладаємо наш десерт шарами: спочатку печиво, потім – сир, слідом – фрукти. Далі все спочатку: печиво, сир, фрукти і так – допоки не заповните склянку.
  5. Прикрасити десерт можна шматочками фруктів чи збитими вершками. Смачного!

Рецепт безе

рецепт безе

Повітряні «безешки» люблять усі: і дорослі, і діти. Куплені солодощі містять масу консервантів, тому значно корисніше готувати їх самостійно. Тим паче, що це дуже просто!

Тобі знадобляться:

  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 150 г
  • ванілін – 1 пакетик.

Приготування:

  • Акуратно відокрем білки від жовтків.
  • Збивалкою (а ще краще – міксером) збий білки з цукром і ваніліном. Робити це потрібно 5-7 хвилин, аби маса загусла і тяглася, наче жуйка. Можна також розмістити миску на паровій бані, тоді суміш буде ще ніжнішою!
  • Отриману білкову масу акуратно переклади в кондитерський мішок.
  • Деко застели пергаментом для випічки і на нього акуратно витисни «безешки».
  • Духовку розігрій до 100 градусів і випікай солодощі 1,5-2 години.

Ніжне безе готове! Смачного!

Рецепт бананів в шоколаді

Прості рецепти десертів: Як приготувати смачний десерт дома

Напевно, у кожного з нас хоч раз в житті у холодильнику залишалось пару бананів, які починали чорніти і їсти їх було вже не так приємно. Але наступного разу не поспішай їх викидати, а краще приготуй смачний десерт!

Тобі знадобиться:

  • банани – 4 шт.
  • арахіс – 50 г
  • чорний шоколад – 50 г
  • масло рослинне – для смаження
  • лайм – 1 шт.

Приготування:

  1. Розламай шоколад і розтопи його на водяній бані, або в мікрохвильовці.
  2. Арахіс поріж навпіл і обсмаж на маслі.
  3. Потім вичави сік лайма.
  4. Банани потрібно очистити, натерти соком лайма і пронизити шпажками. Далі занурюємо на половину в шоколад, посипаємо горішками і даємо шоколаду трохи застигнути: спочатку в кімнаті, а після в холодильнику.

Оригінальний десерт готовий! Смачного.

Фото – iStock

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