Новорічне меню для любителів готувати – це особливий виклик. З одного боку, хочеться подати оригінальні страви, не забуваючи про сучасні закуски і смачні десерти. Але з іншого боку, а як же салат «Олів’є» чи «Оселедець під шубою»? Здається, вони були на новорічному столі завжди! Але це далеко не всі класичні страви до новорічного столу. Для вас ми підготували ще 5 перевірених рецептів!

ТОП-5 класичних страв на Новий рік

Соковита качка з яблуками

Інгредієнти:

1 тушка молодої качки на 1,5 – 2 кг,

2 кислих яблука,

2 столових ложки меду,

розмарин, паприка, коріандр, перець і сіль за смаком,

3 столові ложки олії.

Качка з яблуками: покроковий рецепт

Починаємо готувати. Вийміть нутрощі з тушки, очистіть від залишків пір’я, укоротіть шию і помийте качку. Обмотайте кінчики ніжок і крилець фольгою, щоб вони не обгоріли.

Змішайте приправи і дрібно поріжте часник. Якщо любите гостре, можна додати трохи перцю чилі. Натріть качку зсередини і зовні приправами і залиште на 40 хвилин.

Поріжте яблука зі шкіркою на невеликі шматочки, приберіть насіння. Додайте 2 столові ложки рослинної олії і нафаршируйте ними качку. Зв’яжіть ніжки ниткою і змастіть невеликою кількістю рослинної олії. Щоб запеклася золотава скоринка – нанесіть тонко мед на тушку.

Змастіть утятницу рослинним маслом, покладіть качку, а по краях – залишки яблук. Розігрійте духовку до 200 градусів і залиште на 2 години. Важливо: перевертайте тушку кожні 30 хвилин, стежачи за тим, щоб вона не підгоріла. Якщо любите більш соковите м’ясо – залиште вмлівати ще на 40 хвилин при меншій температурі.

Подавати качку рекомендуємо цілою на великому блюді, розробляючи вже за святковим столом.

Салат з печерицями та куркою

Інгредієнти

2 шт курячих філе,

100 гр печериць,

2 яйця,

100 гр твердого сиру,

100 гр домашнього майонезу або сметани,

50 гр шпинату або іншої зелені,

сіль, перець за смаком.

Покрокове приготування:

Відваріть філе в підсоленій воді і наріжте кубиками, підсмажте до золотистої скоринки. Помийте і поріжте печериці, підсмажте на невеликій кількості олії. Зваріть два яйця, остудіть їх, поріжте на невеликі шматочки. На такі ж шматочки поріжте сир. Помийте зелень і порвіть її на невеликі частини. Перемішайти інгредієнти, посоліть, викладіть на тарілки. Додати майонез або сметану та перемішайте. При бажанні соус можна подати окремо. Смачного!

Бутерброди з маслом і червоною ікрою

1 тонкий багет,

50 гр масла,

1 баночка червоної ікри,

зелень.

Поріжте багет на шматочки середньої товщини. Намажте маслом. Щоб масло не ламалося при намазуванні, воно має бути кімнатної температури. Зверху намажте бутерброди ікрою і прикрасьте зеленню. Щоб ікра не завітрилася і виглядала свіжою, рекомендуємо готувати закуску за 10 хвилин до подачі. Готово!

Печена картопля до м’яса

Інгредієнти

5-6 картоплин,

3 зубчики часнику,

сіль і перець, шавлія.

Помийте, очистіть картоплю і поріжте на часточки. Подрібніть часник, додайте його в тарілку з сіллю і перцем. Акуратно перемішайте сиру картоплю із приправами. Розігрійте духовку до 170 градусів. Намажте деко олією або качиним жиром, покладіть картоплю, шавлію і запікайте 15 хвилин. Смачний гарнір готовий!

Фруктовий салат

Інгредієнти

2 банани,

2 солодких яблука,

1 ківі,

зерна одного граната,

2 апельсина або мандарина,

100 гр горіхів,

50 гр родзинок,

йогурт без наповнювача або морозиво.

Очистіть фрукти, поріжте на невеликі часточки. Перемішайте, додайте родзинки, зерна граната Наповніть святкові десертні ємності фруктовим салатом, додайте шапку з йогурту або морозива і прикрасьте горіхами, а за бажанням – натертим шоколадом. Десерт готовий!

Як бачите, класичні страви на Новий рік 2021 – це не тільки холодець і заливна риба. Надихайтеся на свій варіант новорічного меню. І з прийдешніми святами!

Фото – iStock

Більше рецептів:

Жульєн з куркою і печерицями: рецепт приготування покроково

Тартар з лососем: рецепт приготування покроково