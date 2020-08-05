Тартар с лососем: рецепт приготовления пошагово
Наверняка тебе уже надоели банальные блюда – салаты, котлеты, макароны и т.д. Поэтому мы предлагаем изучить новый рецепт, который точно станет коронным в твоем списке. Рецепт нежного тартара с лососем. Для его приготовления тебе не понадобятся особые кулинарные навыки и много времени. Всё очень просто и легко!
Чтобы приготовить нежный тартар из лосося, тебе понадобится:
- 350 г филе лосося
- красный лук
- 15 мл винного уксуса
- 15 мл лимонного сока
- 30 мл оливкового масла
- свежая петрушка или кинза
- соль
- перец
Приступаем к приготовлению!
Шаг 1
В большой миске смешай лимонный сок и уксус.
Шаг 2
Мелко порежь лук и залей его лимонным соусом.
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Шаг 3
Зелень измельчи и разотри со специями.
Шаг 4
Филе лосося (можно взять слегка подсоленное!) нарежь небольшими кубиками и влей к нему лимонный маринад.
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Шаг 5
Добавь зелень и оливковое масло и снова тщательно перемешай. Готово!
Подавать тартар можно с чем угодно – с гарниром, с тостами или как самостоятельное блюдо. Красивее всего сервировать тартар ровной горкой, которую легко сделать с помощью обычной чашки или мисочки.
Приятного аппетита!
Фото: IStock