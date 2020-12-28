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Рецепт «Олів’є»: покрокове приготування

Рецепт Олів'є

Який Новий рік без салату «Олів’є»? Здається, що без нього вечірка не відбудеться. Забули повний склад інгредієнтів? Ми підкажемо!

Для вас ми підготували покроковий рецепт приготування класичного «Олів’є» і більш дієтичний варіант для тих, хто береже свою фігуру. Починаємо?

Рецепт «Олів’є»

Інгредієнти:

3 середніх картоплини,
3 моркви,
4 яйця,
350 гр лікарської ковбаси (відварної курячої грудка),
1 баночка консервованого зеленого горошку мозкових сортів,
2 солоних огірки,
5 пагонів зеленої цибулі,
1 пучок кропу,
250 г майонезу (або сметани)
сіль і чорний мелений перець за смаком.

Рецепт Олів'є

Покрокове приготування:

Відваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Наріжте такими ж кубиками докторську ковбасу і солоні огірки. Перемішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і додайте майонез. Ретельно розмішайте і прикрасьте дрібно нарізаним кропом і зеленню.

Для тих, хто береже фігуру, рекомендуємо замінювати лікарську ковбасу відвареною курячою грудкою, а майонез – сметаною. Якщо «Олів’є» з майонезом для вас – це guilty pleasure, то краще зробити домашній майонез.

Для цього вам знадобиться:

2 сирих яйця,
½ чайної ложки солі,
½ чайної ложки цукру,
2 чайні ложки гірчиці,
250 мл рослинного масла,
1 столова ложка лимонного соку.

Розбийте яйця в чашу блендера, додайте сіль, цукор, гірчицю і починайте збивати вгору-вниз. Поступово вливайте олію, продовжуючи збивати суміш до повного загустіння і зміни кольору на білий. Додайте лимонний сік і ще раз збийте майонез.

Все готово. Смачного!

Фото – iStock

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