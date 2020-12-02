У тебе напевно вже є цілий список бажань на Новий рік 2021, і вони обов’язково мають збутися, правда? Якщо ти досі не встигла їх красиво оформити, саме час це зробити. І краще не просто виписати в блокнотик банальним списком, а правильно візуалізувати! Ми підготували для тебе кілька простих і ефективних способів, запам’ятовуй!

Тобі знадобляться ватман, фломастери або фарби, клей, ножиці, старі глянцеві журнали, крапелька фантазії і натхнення. З журналів виріж ті картинки і фотографії, які максимально точно ілюструють твої прагнення. Наприклад, якщо ти хочеш, щоб у 2021 році в тебе з’явилася машина, шукай відповідне зображення (важливо, щоб воно тобі подобалося!), вирізай його зі сторінки журналу і сміливо клей на ватман. І так доти, доки всі твої бажання не появляться на папері. Якщо потрібної картинки немає, можеш щось намалювати від руки або написати, головне, щоб було яскраво! Коли карта візуалізації буде готова, повісь її на видне місце вдома, щоб кожного дня вона мотивувала тебе і надихала на великі та маленькі звершення!

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Якщо хочеться більш детально розписати всі свої бажання на 2021 рік, тоді замість карти візуалізації радимо зробити не менш яскравий блокнот бажань. Тобі знадобиться блокнот, кольорові ручки, наклейки, блискітки тощо. Важливо вибрати ТОЙ САМИЙ блокнот, який найбільше тобі подобається, і своїм зовнішнім виглядом викликає радість і натхнення. Вибрала? Чудово! Тепер переходимо до його наповнення. Одне бажання – це одна сторінка. На ній докладно, до найменших подробиць опиши що саме, як і коли ти хочеш. Наприклад, якщо мрієш поїхати за кордон, напиши куди саме, з ким, коли, яка погода має бути, що ти там робитимеш та інше. Чим докладніше будеш все описувати, тим більша імовірність, що в результаті все вийде саме так, як ти мріяла! Перевірено! Використовуй різні кольори ручок, малюй значки, які будуть для тебе щось означати, підкреслюй особливо важливі деталі, обводь маркером ключові слова – фантазуй, і всі мрії здійсняться.

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Ще один чудовий спосіб детально візуалізувати свої бажання – це календар досягнень. Для його створення тобі доведеться самостійно роздрукувати великий перекидний календар або купити вже готовий. Важливо, щоб клітинки з датами були досить великими! Отже, відкриваємо першу сторінку календаря і починаємо думати, що ж ми хочемо, щоб збулося у січні. Наприклад, ти давно мрієш про синю куртку, але завжди знаходяться важливіші й потрібніші речі, і покупка знову і знову відкладається на потім. Знайомо? Достатньо відкладати мрії, їх час настав! Вписуємо синю курточку в одну з клітинок січня, і ставимо собі за мету – в цей день куртка має бути вже на тобі.

Кожного дня ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії, відкладаючи гроші. Побачиш, у задуманий день як за помахом чарівної палички курточка справді з’явиться у тебе. Закріпи успіх, зробивши фотографію в обновці, і прикріпи її кнопкою до дати на календарі – це буде мотивувати тебе на майбутні звершення! Головне, не переборщити і не перевантажити себе цілями. Тоді ти всього досягнеш у заплановані терміни!

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Вибирай спосіб, що сподобався найбільше, і вперед, назустріч мріям! Не бійся візуалізувати свої найпотаємніші фантазії і бажання, які здаються нереальними, в цьому світі все можливо, повір!

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