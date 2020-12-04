Свято наближається! А це означає, що час обирати свій трендовий макіяж на Новий рік 2021! Ми підготували для тебе тренди, які ти просто повинна втілити у своєму новорічному макіяжі, щоб рік Бика приніс якомога більше щастя та енергії для нових починань.

Новорічний макіяж 2021: святкові тренди

Мабуть, Новий рік – це чи не єдине свято, коли блискітки та гліттер у макіяжі є обов’язковими. Адже важко уявити такий макіяж без срібла чи золота. Тому сміливо дозволь собі сяяти у новорічну ніч 2021, але не переборщи, щоб не злитися з ялинкою.

Головним трендом новорічного макіяжу 2021 стане акцент на очі. Але як саме оформити макіяж очей, вирішувати лише тобі. Маємо для тебе ТОП-5 трендових варіантів макіяжу на Новий рік 2021:

1. Яскраві очі. Новорічна ніч – чудовий привід для смокі айс або ж гліттерних тіней. Можна також спробувати нафарбувати очі дуохромними тінями, які будуть гарно переливатися під світлом гірлянд та бенгальських вогнів. У ніч з 31 грудня на 1 січня дозволено будь-яке безумство з макіяжем очей. Що більше блиску, то краще!

2. Блискуча рідка підводка для очей. Стрілки можна зробити будь-якого кольору, головне – щоб вони виблискували на світлі. Це може бути легкий відблиск металевого фінішу або ж більш яскраві окремі блискітки.

3. Паєтки. За допомогою них можна створити унікальні узори на обличчі та тілі. Наприклад, зробити «веснянки» за допомогою зірочок чи сердечок. У Новорічну ніч такий макіяж стовідсотково приверне увагу та виділить тебе у компанії. А які будуть фото!

4. Шкіра, яка сяє, – мастхев новорічного мейку. Але сяяння шкіри в макіяжі повинно бути делікатним, тому не варто наносити багато хайлайтеру чи стробінгу. Додай сяяння на виступаючі частини обличчя, а також не забудь про ключиці та декольте!

5. Золоті губи. Тут є кілька чудових варіантів, але все залежить від макіяжу очей. Якщо ти робила акцент на очі, то краще додати на губи легкий золотистий блиск. Але якщо обійшлася лише стрілками, то губи можна повністю вкрити золотими блискітками або золотою рідкою помадою з металевим фінішем.

Обирай свій макіяж на Новий рік 2021 та сяй яскраво!

Фото: IStock

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