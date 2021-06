Куди сходити в червні 2021 Києві: Фестивалі, концерти і вечірки

Червень обіцяє бути надзвичайно насиченим на круті музичні заходи. Зібрали найцікавіші фестивалі, концерти і вечірки в цій підбірці.

5 червня — Laboratorium Festival

Їхні вечірки обожнюють за легку й безтурботну атмосферу свята, яка на них панує. У 2021 році Laboratorium змінює формат та обіцяє потішити просторою секретною локацією.

Лайнап вечірки традиційно крутий: французький електронний самородок I Hate Models, нідерландець JNO й гість із Берліна PARALLX. Україну на Laboratorium Festival представлять #BSKD (Харків, Nechto), ALEX SCHULTZ (Одеса, Повітря), НELETRON (Львів, Земляни) та SPALAH b2b KAMA (Київ, Laboratorium).

Де: Secret Place

Ціна: 600 грн

6 червня — Cloudless

Говоримо «найліричніший чоловічий попгурт України» — одразу згадуємо хлопців із Cloudless. 6 червня автори хітів до популярних серіалів і телевізійних шоу зберуться на довгоочікуваний сольник після великої перерви. Так-так, нашумілий трек із нацвідбору на Євробачення вони теж обов’язково зіграють.

Де: Docker Pub (ул. Богатирська, 25)

Ціна: 200–250 грн

7 червня — НЕРВЫ

7 червня рок-група «НЕРВЫ» відіграє великий концерт на головному пляжі столиці ЮБК, де презентує новий альбом «7». Це сьома за рахунком платівка в дискографії колективу. Нова робота – це справжня музична еволюція в дискографії групи. Остаточно змістивши вектор в сторону рокового звучання, групі вдалося створити атмосферу музичної цілісності, де кожен інструмент на своєму місці, де кожен звук в своїй частоті.

Де: ЮБК

Ціна: від 700 грн

9 червня — Один у Каное

Прості, мрійливі та щирі — їхні акустичні пісні стали феноменально популярними саме через глибоку лірику та відвертість. Львів’яни «Один у Каное» зіграють сольник у Києві, який однозначно не варто пропускати.

Де: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Ціна: від 270 грн

10 червня — NILETTO

Колись — маловідомий танцор, сьогодні — суперзірка, яка збирає повні зали. NILETTO, він же Даніл Притков, уперше приїде до столиці з великим концертом.

До Києва харизматичний артист везе не тільки свій суперхіт «Любимка», а й безліч нових композицій, які обожнюють його прихильники.

Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119)

Ціна: від 590 грн

11 червня — ARTBAT та HOSH

Гучно запалювати в Osocor Residence вже стало їхньою традицією. Найуспішніший український музичний проєкт на світовій сцені ARTBAT утретє порадує всіх поціновувачів якісної електронної музики. Ба більше — вони готуються представити 11 червня абсолютно нові треки.

Адепти мелодік-техно зіграють в Osocor Residence не самі. До них доєднається німецький діджей та саундпродюсер H.O.S.H.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Ціна: 1260 грн

12 червня — LAUD

Владислав Каращук, він же LAUD, відомий хітами «У цю ніч», «Не залишай», «Вигадав», «Грязные танцы» та своїм неповторним вокалом. У червні один із найперспективніших українських r&b-виконавців презентує нову фірмову концертну програму в Caribbean Club.

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Ціна: від 490 грн

12 червня — Ляпис 98

12 червня група «Ляпіс 98» виступить в концертно-розважальному комплексі BAKKARA. Ці музиканти створюють особливу, запальну атмосферу на своїх виступах! Ніхто не встоїть! 12 червня шоу пройде в новому безпечному форматі, аналогів якому не існує. Сцена буде розташована на воді – просто посеред Дніпра, а глядацькі місця – на балконах номерів готелю.

Де: BAKKARA

Ціна: від 900 грн

18–19 червня — WHITE NIGHTS 2021. TULUM

Ловіть запрошення на богемно-містичну ініціацію від WHITE NIGHTS. Найгучніший дводобовий денс-івент літа змінив назву та формат. Тепер це фестиваль, де є місце не тільки музичній, а й артскладовій. До найближчих WHITE NIGHTS доєднаються митці, які оформлювали найкращі світові фести.

Богемне таїнство майя: чого чекати від фестивалю WHITE NIGHTS 2021

Тематика майбутнього фесту — культовий Тулум, де стародавня культура мая поєдналась із найфеєричнішими танцювальними вечірками. Такий симбіоз пануватиме й на WHITE NIGHTS 2021. TULUM.

Цьогорічні WHITE NIGHTS стануть територією cashless — розрахунків без готівки. За це відповідатимуть працівники ПриватБанку.

Кого з музикантів очікувати на фестивалі? dOP, Kerala Dust, WHOMADEWHO, SHUMA, ALLOISE та багатьох інших.

Де: Арт-завод «Платформа» (вул. Біломорська, 1)

Ціна: 999–1949 грн

19 червня — Саша Чемеров

Насолода усіма потужними хітами з репертуару гуртів The Gitas і «Димна Суміш» чекає нас 20 червня на концерті легендарного рокера Саші Чемерова. Це буде перший настільки масштабний виступ музиканта й поета, тож дуже радимо його не пропускати.

Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119)

Ціна: від 600 грн

20 червня — I Am Waiting for You Last Summer

Вони успішно співпрацюють з Marvel, франшизами «Світ Юрського періоду» та «Люди Ікс» і майстерно поєднують гітарний саунд з електронним. Пост-рок бенд I Am Waiting for You Last Summer їде до Києва, аби презентувати першу за п’ять років платівку Self-Defense.

Де: ЮБК (Труханів острів (200 метрів від пішохідного мосту)

Ціна: від 450 грн

25 червня — Ніно Катамадзе

Артистка, яка співає не слова, а справжні почуття. Аби дослухатися до її музики, не треба знати грузинську мову, — ці пісні розумієш серцем.

Магнетична Ніно Катамадзе зі своїми друзями Insight зіграє в Osocor Residence на особливо атмосферній локації. Для виступу грузинської перлини там встановлять атмосферну сцену біля озера.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Ціна: 945 грн

