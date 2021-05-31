Любовний гороскоп на червень 2021 для всіх знаків зодіаку

Які пригоди на тебе чекають на самому початку літа? Що готують тобі зірки – бурхливий роман або легкий флірт? Читай в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на червень 2021!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Літо для вас буде нескінченним святом. І головним завданням стане не забути про свої обов’язки і навчитися розставляти пріоритети. Побачення, яких в червні у вас раптово «вималюється» величезна кількість, це, звичайно, прекрасно, але ніхто не відміняв підйом вранці. Тому прогулянки під місяцем і зустрічі світанку варто планувати на вихідні! Зірки обіцяють багато почуттів, вражень і пригод. А ступінь серйозності червневих романів доведеться визначати самостійно! 🙂

Телець (21 квітня – 21 травня)

У червні 2021 нудьгувати не доведеться! Вас будуть запрошувати завжди і всюди, і постарайтеся не відмовлятися. Саме на одній з таких тусовок у вас є всі шанси зустріти свою другу половинку. Тому постарайтеся не лінуватися, забути про диван і серіали, та якомога більше часу проводити з друзями, частіше відвідувати цікаві заходи!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ви так розігналися навесні, що в червні зірки прописують вам лікувальний заспокійливий відпочинок. Просто сбавте швидкість, розслабтеся і виділіть час на релакс. Не обов’язково лежати на дивані або засмагати на пляжі, якщо вам це не до смаку. Цілком можна влаштувати собі і активний відпочинок, наприклад, відправитися в подорож, поїхати в гори. Головне, щоб ви змогли відволіктися від рутинних справ, в яких порядком встигли загрузнути. І тоді, після повернення, у вас, нарешті, буде вистачати сил не тільки на роботу, а й на особисте життя!

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, ви точно скучили за такими любовними авантюрами, які на вас чекають в червні! Якщо вам стало здаватися, що в стосунках все настільки гладко і рівно, що не вистачає якихось яскравих сплесків, готуйтеся: самі напросилися! Будуть вам і емоції через край, і киплячі почуття, і все, що тільки можна уявити. Тільки будьте обережні – конфлікти в червні теж не будуть проходити так само рівно, як зазвичай, тому постарайтеся заздалегідь попередити всі гострі ситуації. Інакше почнеться буря!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Для Левів червень стане найромантичнішим місяцем в 2021 році. Ви отримаєте все, чого так давно чекали – квіти, побачення на даху, прогулянки набережною… Тільки не бійтеся говорити про свої бажання прямо: ваші натяки настільки обережні, що партнер найчастіше пропускає їх повз вуха. І не бійтеся виглядати нерозумно. Набагато гірше, якщо кохана людина раптом вирішить влаштувати вам романтичне побачення на кораблі, а вас все життя заколисує на суднах. Говоріть про свої бажання і небажання відкрито, і буде вам щастя!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Повний вперед! Вам в червні буде везти практично у всіх сферах… крім кохання! Так, не надто оптимістично на перший погляд. Але насправді «попереджений – значить, озброєний!». Просто не беріть близько до серця «Чому він не дзвонить?», «А може написати йому першою?». Не варто, просто почекайте, перевернеться і на вашій вулиці фура з сердечками. А поки направте енергію на щось більш корисне: запишіться на курси, сходіть в басейн, зустріньтеся з подружками, витратьте стільки, скільки захочеться часу на те, про що давно мріяли!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, ви постійно сумніваєтеся у всьому: в своїй привабливості, у своїх силах, у своїх талантах… Досить! Час, нарешті, полюбити себе і прийняти з усіма веснянками, не надто красивими колінами і усіма своїми кілограмами! У червні ти зустрінеш того самого, який полюбить і прийме тебе такою, яка ти є, але для цього йому потрібно спершу тебе помітити. А якщо ти будеш продовжувати ховатися за спинами «більш успішних і гарних», ніхто й справді не зверне на тебе уваги. Розправ плечі, посміхнися і будь впевнена: людина, для якого саме ти – найкраща, вже зовсім поруч!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Літо – це час любові, й у вас цей любовний кураж почнеться з перших же днів червня! Тож будьте готовими раптово перевернути своє життя з ніг на голову, впустити в нього нових людей з їхніми поглядами на світ, з їх звичками і «тарганами». Девіз Скорпіонів в червні: «Спонтанність – наше все!» Нічого не плануйте, все буде складатися само собою: зірки точно знають, чого тобі хочеться насправді. Просто приготуйся до великих змін!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гей, Стрільці, щось ви взагалі забили на своє особисте життя! Озирніться, зірки давно вже намагаються познайомити вас з людиною, яка стане для вас найважливішою, а ви весь час морозитесь і відкидаєте зустріч. Напевно вже зрозуміли про кого мова, правда? Досить відкладати своє щастя на “потім”, червень – місяць для вашої романтичної казки, так почніть ж її писати вже зараз!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У вашому житті є людина, за яку ви чіпляєтеся, як за рятівну соломинку. Насправді ж прекрасно усвідомлюючи, що ця соломинка – ваш якір. Ще трохи – і вас затягне на дно! Відпустіть, вириніть на поверхню і глибоко вдихніть. Прийшов час попрощатися з минулим, забути старі образи і відкрити серце для нових почуттів. Як тільки ви зможете це зробити, у вашому житті, нарешті, з’явиться та легкість і романтика, про яку ви так давно мрієте!

Водолій (21 січня 18 лютого)

У червні щастя в особистому житті вам подарує… вода! Так-так, ось так от ваша стихія зіграє вам на руку в черговий раз. Нарешті можна сміливо відкривати пляжний сезон, надягати стильний купальник і підкорювати оточуючих засмаглими формами. А якщо ви до сих пір не задоволені фігурою, потрібно швиденько все виправляти, і допоможе вам у цьому… вода. Купайтеся, плавайте! Соромитеся на пляжі? Ідіть в басейн! У червні вода – це рішення всіх ваших турбот. Тільки не забувайте про уважність та дотримуйтесь всіх правил безпеки.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибки, для вас червень – місяць сім’ї. Ви занадто мало часу стали приділяти рідним. Робота, майстер-класи, навчання – це все, безумовно, важливо, але ваші рідні люди нудьгують! Візьміть собі вихідний, накупіть смачненького і проведіть час зі своєю сім’єю. Згадайте, як давно ви цього не робили? Такий відпочинок допоможе вам повністю відволіктися від рутинного життя, перезавантажитися, отримати заряд позитивних емоцій, і, нарешті, зловити ту гармонію, якої вам не вистачало!

Фото: IStock

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