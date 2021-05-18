Богемне таїнство майя: чого чекати від фестивалю WHITE NIGHTS 2021

Цьогоріч фестиваль електронної музики в Україні WHITE NIGHTS стає ще більш артовим та фантазійним. 18–19 червня він проведе на найвищий щабель суспільства музики. І це не просто крута дводобова вечірка зі світовими хедлайнерами — це переміщення у світ оригінальних образів, квінтесенції містики та оази музики!

Таїнство WHITE NIGHTS 2021 — культовий TULUM. Це місто світанку, руїн древніх майя та наймістичніших вечірок у світі. Більш як тисячолітню культуру майя відтворять у кожній деталі антуражу фесту в 3600 м2.

Кожній сцені — шалений тематичний декор від митців, які оформлювали найкращі світові фести. Кожній локації — симбіоз бітів і міфів, унікальні образи та арт-інсталяції. А повсюди — особливі і грандіозні світло і звук Білих Ночей, що радикально змінять час і простір.

Вожді WHITE NIGHTS 2021 — митці. Одні з найкрутіших українських художників Серж Пайє, Hanna Oborska, Леся Ригорчук та Ксенія Гнилицька покажуть на івенті свої картини. А відомі талановиті скульптори ANI Svami й Марія Куліковська продемонструють власні артові інсталяції й об’єкти.

18-19 червня покаже нові ексклюзивні витвори й Elina Mansurova. Це знаменита українська декораторка, яка цьогоріч представить свої дизайни в самому Тулумі. Усі її роботи пов’язані однією темою — шаманізм.

Захочете — і самі станете великими митцями: до ваших послуг артові майстер-класи на Тулум-тематику.

Бог WHITE NIGHTS 2021 — музика. Тут кожного занурять у джунглі музичних фантазій:

5 сцен;

100 локальних діджеїв та круті showcase від APLAY, БАЛКОНЛЮБВИ, Eleatics Records, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar та резидентів Alchemist Bar;

світові зірки в ролі хедлайнерів — dOP, Kerala Dust та WHOMADEWHO;

SPECIAL GUESTS, серед яких вже оголошені білоруси SHUMA.

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Kerala Dust називають душею своєї музики блюз, імпровізують так майстерно, немов природжені джазмени, і надихаються Томом Вейтсом і Talking Heads. Кожен трек лондонської трійці — це екзотична мандрівка із гіпнотичними гітарними партіями й томними ритмами, під які миттєво забуваєш про час.

dOP — легендарне французьке тріо із нерозлучних друзів, які разом творять музику та хуліганять уже багато років. Їхні лайви порівнюють із феєричними виставами, що ніколи не закінчуються, де ви навряд чи вгадаєте, що відбуватиметься в наступній дії. Але одне можете знати напевно — ці харизмати захоплять вас із першої миті своїм беспрограшним міксом техно, хаусу та експресивного вокалу.

Завсідники європейських фестивалів та вечірок WHOMADEWHO — набагато більше, ніж крутий танцювальний рок-гурт. Вони — іскра феєрверку ідей, непередбачувані, темпераментні та парадоксальні. Копенгагенці тримають баланс між клубною та інді-сценою і вигадали власний стиль «нове спеціальне диско», де схрестили фанк, електроклеш, хаус, техно, краут-рок і ще не один музичний жанр. Почути його наживо в комплекті з диким запаморочливим шоу — завдання № 1 на WHITE NIGHTS 2021.

Вони делікатно змішують в один коктейль старовинні язичницькі пісні рідної країни із актуальною електронікою. Модні звукові цілителі SHUMA наробили шуму з композицією «Хмаркі» під час білоруського нацвідбору до міжнародного конкурсу «Євробачення-2018» і планують так само полонити музикою гостей WHITE NIGHTS 2021.

Заклинателі WHITE NIGHTS 2021 — справжні шамани, які почистять ауру кожному охочому.

Жертвоприношення від гостей фестивалю — табу, депресії та понуре життя. Плем’я WHITE NIGHTS 2021. TULUM — це плем’я щасливих людей.

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Магія гостей фестивалю — неповторний образ у стилі бохо. Він надасть перепустку до VIP-класу з особливими привілеями. Якщо ж самостійно look зібрати не зможеш — митці просто на фесті допоможуть купити шаманське вбрання та створити фантазійний мейкап.

А ще на WHITE NIGHTS 2021. TULUM: 3D-mapping, лазерне шоу, стріт-фуд з усього світу від нових резидентів ULICHNAYA EDA, нові вишукані бари, 20+ insta-place, chill-out зони та багато іншого.

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