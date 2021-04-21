Рецепт Великодньої паски від Пекельного Шефа

Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов розказав, як готує святкову випічку

У кожній сім’ї є свої особливості випікання паски. До традиційних рецептів додають улюблені інгредієнти: родзинки, курагу, апельсин, шоколад. Або ж, взагалі, готують її не з тіста, а кисломолочного сиру. Шеф «Пекельної кухні», яку восени покаже Новий канал, Алекс Якутов поділився рецептом паски, яку він найчастіше випікає з дружиною.

– Цей рецепт перевірений роками, – каже Алекс. – Тому переконаний, що запашна та смачна пасочка вдасться кожному.

Інгредієнти для опари:

50 мл – молока

2 г – швидкорозчинних сухих дріжджів

65 г – борошна манітоби ( з високим вмістом білка)

10 г – цукру

Інгредієнти для тіста:

35 г – яєць

15 г – жовтків

15 г – цукру

100 г – борошна манітоби

20 г – какао

20 г – молока

2 г – солі

10 г – меду

65 г – вершкового масла

100 г – цукатів

Цедра 1 апельсину

Приготування опари:

У молоці кімнатної температури розведіть дріжджі. Потім додайте цукор та борошно. Усе ретельно перемішайте та залиште в теплому місці до збільшення вдвічі.

Приготування тіста:

В одну посудину додайте: яйця, жовтки, цукор, борошно. Все перемішайте та додайте опару. Місіть тісто 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності. Потім поставте його в холодильник на кілька хвилин. Дістаньте з холодильника та додайте: какао, молоко, цукор, сіль, мед. Добре вимішайте та додайте холодне вершкове масло. Має вийти еластичне тісто. Додайте за бажанням цедру з одного апельсину. Додайте цукати. Дайте тісту підійти 1,5-2 години у теплому місці. Потім ще раз помніть та перекладіть у форму. Дайте тісту можливість піднятися. На це теж піде близько двох годин. Випікайте 30 хвилин при температурі 150 градусів. Цієї кількості тіста вистачить для однієї паски вагою 500 грамів.

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