Рецепт Великодньої паски від Пекельного Шефа
Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов розказав, як готує святкову випічку
У кожній сім’ї є свої особливості випікання паски. До традиційних рецептів додають улюблені інгредієнти: родзинки, курагу, апельсин, шоколад. Або ж, взагалі, готують її не з тіста, а кисломолочного сиру. Шеф «Пекельної кухні», яку восени покаже Новий канал, Алекс Якутов поділився рецептом паски, яку він найчастіше випікає з дружиною.
– Цей рецепт перевірений роками, – каже Алекс. – Тому переконаний, що запашна та смачна пасочка вдасться кожному.
Інгредієнти для опари:
50 мл – молока
2 г – швидкорозчинних сухих дріжджів
65 г – борошна манітоби ( з високим вмістом білка)
10 г – цукру
Інгредієнти для тіста:
35 г – яєць
15 г – жовтків
15 г – цукру
100 г – борошна манітоби
20 г – какао
20 г – молока
2 г – солі
10 г – меду
65 г – вершкового масла
100 г – цукатів
Цедра 1 апельсину
Приготування опари:
- У молоці кімнатної температури розведіть дріжджі. Потім додайте цукор та борошно.
- Усе ретельно перемішайте та залиште в теплому місці до збільшення вдвічі.
Приготування тіста:
- В одну посудину додайте: яйця, жовтки, цукор, борошно. Все перемішайте та додайте опару.
- Місіть тісто 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності. Потім поставте його в холодильник на кілька хвилин.
- Дістаньте з холодильника та додайте: какао, молоко, цукор, сіль, мед. Добре вимішайте та додайте холодне вершкове масло.
- Має вийти еластичне тісто. Додайте за бажанням цедру з одного апельсину. Додайте цукати.
- Дайте тісту підійти 1,5-2 години у теплому місці.
- Потім ще раз помніть та перекладіть у форму. Дайте тісту можливість піднятися. На це теж піде близько двох годин.
- Випікайте 30 хвилин при температурі 150 градусів. Цієї кількості тіста вистачить для однієї паски вагою 500 грамів.
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