Кожен з вас хоч раз, але піддався спокусі і приніс-таки додому авокадо! Приніс і задумався – а що ж тепер з ним робити? Ми звикли найчастіше бачити цей фрукт в ролах або суші! А ось що можна приготувати з нього швидко і без особливих додаткових інгредієнтів вдома? Саме, щоб полегшити тобі пошуки рецептів, ми зібрали п’ятірку найпростіших з них в нашій добірці. Тож записуй: що можна швидко і просто приготувати з авокадо!

Найпростіший рецепт – розрізати авокадо навпіл, видалити кісточку, скропити свіжим лимонним соком, посолити і посипати чорним перцем. Їсти такий авокадо треба ложечкою, просто виколупуючи м’якоть з човника-шкірки. Але є й інші способи споживання цього фрукта!

Авокадо – відмінний і дуже корисний інгредієнт для приготування різноманітних смузі і детокс-йогуртів. Наприклад, смузі з авокадо, спаржі, шпинату, брокколі, яблук і ківі. Можливо, вони не найсмачніші, але дуже корисні!

Холодний суп з авокадо і помідорами

Тобі знадобляться:

2 великих авокадо

1 зелений перець

сік половинки лимона

1 великий стиглий помідор

половина маленької цибулини

3 гілочки зеленої цибулі

300 мл йогурту без добавок

1 літр томатного соку

Очисти авокадо від шкірки і кісточки. Перець визволи від серцевини, розріж на 4 частини. Склади в блендер м’якоть авокадо, перець, помідор, цибулю і подрібни все. Додай туди 0,5 літра томатного соку, знову включи блендер. Перелий суп з блендера у велику каструлю, додай залишок томатного соку і йогурт, добре перемішай.

Рецепт штруделя з яблук

Постав у холодильник приблизно на годину. Їсти цей суп потрібно в холодному вигляді! Перед подачею на стіл можеш прикрасити зверху зеленню.

Салат з яйцями і авокадо

Тобі знадобляться:

1 авокадо

3 круто зварених яйця

половинка маленької червоної цибулини

2 середніх мариновані огірки

1 чайна ложка гірчиці жовтої

сіль і чорний перець за смаком

Авокадо очисти від шкірки і кісточки. Дрібно поріж цибулю. Огірки натри на дрібній тертці. Яйця розімни виделкою, додай м’якоть авокадо і перемішай. Додай подрібнену цибулю, гірчицю, посоли і поперчи. Добре все перемішай! Заправити такий салат можна майонезом, турецьким йогуртом або будь-яким іншим соусом на твій смак. Смачного!

Гуакамоле

Гуакамоле – це мексиканський густий соус-закуска. Подається на стіл найчастіше з хрусткими чіпсами начос, але в крайньому випадку їх можна замінити звичайними грінками.

Існують різні способи приготування гуакамоле, але класичний рецепт – з авокадо і лаймом.

Тобі знадобляться:

4 авокадо

1 лайм (для соку)

50 г зелені кінзи

2 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

сіль і чорний перець за смаком

Розріж авокадо навпіл, прибери кісточку. Ложкою вибери всю м’якоть і виклади її на окрему тарілку. Дрібно наріж часник і додай в миску з авокадо. Туди ж вилий сік лайма. Ретельно розімни цю масу виделкою або скористайся блендером до кремоподібного стану. Наріж кінзу і до додай до гуакамоле. Поперчи, посоли і заправ олією. Ретельно перемішай і готово! Смачного!

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