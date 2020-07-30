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Смузі з кавуна: Топ-3 рецепта приготування

 

Поки на прилавках великими горами «живуть» кавуни, потрібно використовувати їх по максимуму! Ми вже розповідали, як з цієї смачної ягоди приготувати щербет, а сьогодні ділимося з вами, як приготувати смузі з кавуна – прості рецепти.

Смузі з кавуна

Найпростіший рецепт – це охолодити кавунову м’якоть, а потім перебити її в блендері. Прикрасити такий коктейль можна листочками м’яти або тонкою часточкою кавуна!

Але якщо тобі хочеться приготувати щось особливе, додай парочку інгредієнтів, і смузі з кавуна заграє новими смаками.

Кавуново-банановий смузі

Для приготування смузі з кавуна і банана, тобі знадобляться:

  • М’якоть кавуна – 300 гр
  • Сік кокоса – 200 мл
  • Сік лайма – 2 ст.л.
  • Банан – 1 шт.
  • Мед – 1 ч.л.

Розріж кавун, видали кісточки і великою ложкою дістань м’якоть.

Банан почистити, і м’якоть поріжь на тонкі кружальця. Заморозь їх разом з кавуном.

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Дістань з морозилки банан і кавун через 2 години, і збий в блендері з іншими інгредієнтами!

Наш кавуново-банановий смузі готовий!

Кавуново-динний смузі

Не всі фрукти поєднуються з кавуном так добре, як диня!

Щоб приготувати смузі з дині і кавуна, тобі знадобиться:

  • М’якоть кавуна – 300 гр
  • М’якоть дині – 200 гр
  • Персик – 2 шт.
  • Йогурт – 150 мл

Дістань м’якоть з кавуна і дині і заморозь її.

Персики очисти від шкірки, дістань кісточку і м’якоть розімни виделкою в кашу.

Змішай диню, кавун і персикову масу і збий в блендері. Поступово додавай йогурт і знову збивай, поки суміш не стане максимально однорідною.

Смачного!

 Кавуново-яблучний смузі

Крім кавунів на прилавках височіють ще і гори свіжих яблук. Спробуй змішати ці два сезонні плоди, і вийде ароматний і смачний напій.

Щоб приготувати смузі з кавуна і яблука, тобі знадобиться:

  • М’якоть кавуна – 300 гр
  • Яблуко – 1 шт
  • Лайм – 1 шт
  • Мед – 1 ч.л.

М’якоть кавуна заморозь, як і у всіх попередніх рецептах.

Яблуко очисть від шкірки, дістань серцевинку, а м’якоть наріж дрібними кубиками.

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Виклади в блендер заморожений кавун, яблуко, вичави туди ж сік з лайма і додай мед.

Збий все до однорідності.

Смузі з яблучок і кавуна готовий!

Фото: iStock

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