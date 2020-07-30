Смузі з кавуна: Топ-3 рецепта приготування
Поки на прилавках великими горами «живуть» кавуни, потрібно використовувати їх по максимуму! Ми вже розповідали, як з цієї смачної ягоди приготувати щербет, а сьогодні ділимося з вами, як приготувати смузі з кавуна – прості рецепти.
Смузі з кавуна
Найпростіший рецепт – це охолодити кавунову м’якоть, а потім перебити її в блендері. Прикрасити такий коктейль можна листочками м’яти або тонкою часточкою кавуна!
Але якщо тобі хочеться приготувати щось особливе, додай парочку інгредієнтів, і смузі з кавуна заграє новими смаками.
Кавуново-банановий смузі
Для приготування смузі з кавуна і банана, тобі знадобляться:
- М’якоть кавуна – 300 гр
- Сік кокоса – 200 мл
- Сік лайма – 2 ст.л.
- Банан – 1 шт.
- Мед – 1 ч.л.
Розріж кавун, видали кісточки і великою ложкою дістань м’якоть.
Банан почистити, і м’якоть поріжь на тонкі кружальця. Заморозь їх разом з кавуном.
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Дістань з морозилки банан і кавун через 2 години, і збий в блендері з іншими інгредієнтами!
Наш кавуново-банановий смузі готовий!
Кавуново-динний смузі
Не всі фрукти поєднуються з кавуном так добре, як диня!
Щоб приготувати смузі з дині і кавуна, тобі знадобиться:
- М’якоть кавуна – 300 гр
- М’якоть дині – 200 гр
- Персик – 2 шт.
- Йогурт – 150 мл
Дістань м’якоть з кавуна і дині і заморозь її.
Персики очисти від шкірки, дістань кісточку і м’якоть розімни виделкою в кашу.
Змішай диню, кавун і персикову масу і збий в блендері. Поступово додавай йогурт і знову збивай, поки суміш не стане максимально однорідною.
Смачного!
Кавуново-яблучний смузі
Крім кавунів на прилавках височіють ще і гори свіжих яблук. Спробуй змішати ці два сезонні плоди, і вийде ароматний і смачний напій.
Щоб приготувати смузі з кавуна і яблука, тобі знадобиться:
- М’якоть кавуна – 300 гр
- Яблуко – 1 шт
- Лайм – 1 шт
- Мед – 1 ч.л.
М’якоть кавуна заморозь, як і у всіх попередніх рецептах.
Яблуко очисть від шкірки, дістань серцевинку, а м’якоть наріж дрібними кубиками.
Простий рецепт домашнього лимонаду
Виклади в блендер заморожений кавун, яблуко, вичави туди ж сік з лайма і додай мед.
Збий все до однорідності.
Смузі з яблучок і кавуна готовий!
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