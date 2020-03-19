Новость о коронавирусе всколыхнула всю планету. Сейчас все страны мира пытаются остановить распространение вируса с помощью превентивных мер профилактики. Самое главное, что нужно знать о коронавирусе, – он не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Поэтому нужно соблюдать определенные меры профилактики, чтобы уменьшить риск заражения. Министерство здравоохранения Украины рекомендует следующее:

1. #залишайсявдома. С 12 марта в Украине начал действовать карантин. Украинцев призывают по возможности оставаться дома и не собираться большими группами людей. В частности, до 3 апреля приостановлены занятия в учебных заведениях Украины. Также для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта государство закроет все пассажирские авиасообщение и границы.

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2.Избегайте контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель. Поскольку вирус есть только в каплях, которые выдыхает человек во время кашля и чихания, нужно сохранять расстояние не менее 1,5 метров. Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния, поэтому заразиться даже от носителя вируса нельзя, если находиться на расстоянии.

3.Используйте медицинские маски правильно. Заражение коронавирусом происходит через слизистые оболочки. Поэтому маска должна плотно прилегать к лицу, прикрывать нос, рот и подбородок.

4. Тщательно мойте руки с мылом в течение 20 секунд. Дезинфицируйте их с помощью средств на основе спирта. Не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту.

5. Избегайте контакта с продуктами животного происхождения, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта с животными тщательно мойте руки. А во время приготовления мяса тщательно обрабатывайте его с помощью высоких температур.

6.Укрепляйте иммунитет и следите за самочувствием. Полноценное питание, здоровый сон, физические упражнения и водный баланс организма помогут лучше противостоять вирусу.

Помни, что соблюдение простых правил является чрезвычайно важным в период карантина! Заботься о своем здоровье!

Фото: IStock, МОЗ