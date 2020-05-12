Профітролі з шоколадним кремом: покроковий рецепт приготування вдома
Профітролі – це десерт французької кухні з заварного тіста з начинкою. Цей повітряний легкий смаколик ефектно виглядає при подачі. Приготування профітролей не вимагає особливих кулінарних навичок, а інгредієнти легко знайти в будь-якому продуктовому магазині.
Рецепт профітролей із шоколадом
Для приготування тіста тобі знадобиться:
250 мл води
⅓ ч. л. солі
75 г вершкового масла
150 г борошна
3 яйця
яєчний білок
Як готувати профітролі
Постав на вогонь каструльку з водою, сіллю, вершковим маслом, порізаним шматочками. Нагрівай, поки всі інгредієнти не перетворяться на однорідну масу.
Коли суміш закипить, всип у неї все борошно і дерев’яною лопаткою заміси тісто. Робити це потрібно дуже швидко, поки суміш не загусла!
Сформуй з тіста «колобок» і зніми каструльку з вогню. Тепер додай до тіста одне яйце й ретельно перемішай. Суміш почне розшаровуватися, і потрібно знову зробити її однорідною.
Додай друге і третє яйце, постійно збиваючи тісто. Останнім додаємо ще один білок: з ним профітролі добре піднімуться в духовці.
За допомогою кондитерського мішка виклади тісто у вигляді кульок на змащене маслом деко. Важливо, щоб відстань між профітролями була 5-7 см один від одного. Випікати потрібно 20-25 хвилин при температурі до 180-220 ° С.
Поки наші профітролі остигають, можемо приготувати начинку! Ми вибрали шоколадний крем, але начинка може бути будь-яка: від паштетів до вареного згущеного молока!
Для шоколадного крему потрібно:
200 г вершкового масла
½ банки згущеного молока
3 ст. л. какао
У глибокій мисці змішай м’яке вершкове масло зі згущеним молоком і збий до однорідної маси. Додай у крем какао-порошок і ще раз ретельно збий. От і все, наш крем готовий!
Тепер діставай вже готові булочки, зрізай з них верхівку і наповнюй кремом. І, нарешті, накрий «чашечки», що вийшли, верхівками. Вуаля! Наші солоденькі профітролі можна подавати до столу!
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