Профітролі – це десерт французької кухні з заварного тіста з начинкою. Цей повітряний легкий смаколик ефектно виглядає при подачі. Приготування профітролей не вимагає особливих кулінарних навичок, а інгредієнти легко знайти в будь-якому продуктовому магазині.

Рецепт профітролей із шоколадом

Для приготування тіста тобі знадобиться:

250 мл води

⅓ ч. л. солі

75 г вершкового масла

150 г борошна

3 яйця

яєчний білок

Як готувати профітролі

Постав на вогонь каструльку з водою, сіллю, вершковим маслом, порізаним шматочками. Нагрівай, поки всі інгредієнти не перетворяться на однорідну масу.

Коли суміш закипить, всип у неї все борошно і дерев’яною лопаткою заміси тісто. Робити це потрібно дуже швидко, поки суміш не загусла!

Сформуй з тіста «колобок» і зніми каструльку з вогню. Тепер додай до тіста одне яйце й ретельно перемішай. Суміш почне розшаровуватися, і потрібно знову зробити її однорідною.

Додай друге і третє яйце, постійно збиваючи тісто. Останнім додаємо ще один білок: з ним профітролі добре піднімуться в духовці.

За допомогою кондитерського мішка виклади тісто у вигляді кульок на змащене маслом деко. Важливо, щоб відстань між профітролями була 5-7 см один від одного. Випікати потрібно 20-25 хвилин при температурі до 180-220 ° С.

Поки наші профітролі остигають, можемо приготувати начинку! Ми вибрали шоколадний крем, але начинка може бути будь-яка: від паштетів до вареного згущеного молока!

Для шоколадного крему потрібно:

200 г вершкового масла

½ банки згущеного молока

3 ст. л. какао

У глибокій мисці змішай м’яке вершкове масло зі згущеним молоком і збий до однорідної маси. Додай у крем какао-порошок і ще раз ретельно збий. От і все, наш крем готовий!

Тепер діставай вже готові булочки, зрізай з них верхівку і наповнюй кремом. І, нарешті, накрий «чашечки», що вийшли, верхівками. Вуаля! Наші солоденькі профітролі можна подавати до столу!

Фото – iStock

Ще більше рецептів:

Дієтична сирна запіканка. Рецепт приготування

Готуємо гаспачо ! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової