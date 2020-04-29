Ммм, гаспачо… Пісний, ситний корисний суп, який дає енергію на весь день. При одній лише думці про нього починають текти слинки… А чи знаєш ти, як приготувати гаспачо з насиченим смаком усього за 15 хвилин?

Ми знаємо! Й готові розкрити всі секрети. У цьому матеріалі ти знайдеш покроковий рецепт приготування гаспачо від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової – просто, швидко та неймовірно смачно!

Гаспачо: інгредієнти для приготування • Помідори – 1 кг (потрібні великі, соковиті та солодкі)

• Огірки – 4 шт

• Базилік – 1 пучок;

• Середня цибулина (червона або салатна)

• Часник – 3-4 зубчики (за бажанням)

• Оливкова олія – 5 ст. л.

• Бальзамік – 2 ст. л.

• Перець, сіль – за смаком

• М’якоть 2 шматків білого хліба.

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Готуємо гаспачо покроково:

Бланшуємо помідори;Як бланшувати помідори? На кожному помідорі робимо хрестоподібний надріз, опускаємо їх у кип’ячу воду та залишаємо на 1-2 хвилини. Після цього дістаємо помідори з окропу й відразу ж поміщаємо в ємність з холодною водою зі шматочками льоду. Охолоджені помідори очищаємо від шкірки (після бланшування вона знімається дуже легко) та нарізаємо їх на шматочки; Очищаємо цибулю та огірки від шкірки, після чого дрібно нарізаємо. Листочки базиліку відокремлюємо від гілочок; Додаємо в каструлю очищені та нарізані томати, огірки, цибулю, листя базиліку, хліб – змішуємо та перебиваємо за допомогою блендера; Найважливіший етап: доведення до смаку! Отриману після збивання блендером масу необхідно посолити та поперчити, додати пікантний соус бальзамік і оливкову олію. Після цього треба поставити супчик у холодильник, і подавати в охолодженому вигляді. Саме останній крок зробить твій гаспачо улюбленою стравою на всіх сімейних застіллях!

Гаспачо готовий! Насолоджуйтесь!

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