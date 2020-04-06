Ведуча Нового каналу рекомендує почати тиждень з приготування першої страви

5 квітня у світі відзначали Міжнародний день супу. Свято було створене, щоб ще раз популяризувати першу страву як смачну і корисну для здоров’я людини. Адже супи просто необхідні для травлення. Що ж, понеділок – це відмінний привід зварити суп.

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Киньте виклик монотонності і спробуйте приготувати страву за ексклюзивним рецептом від ведучої «Ревізора» на Новому каналі Юлії Панкової.

– Я обожнюю легкі супи із сезонних овочів, – каже Юля. – Часто їх готую. Адже що може краще зігріти тіло, ніж тарілочка ароматного, гарячого супчику? Особливо після напруженого робочого дня. Ділюсь із вами рецептом італійської страви «Мінестроне».

Мінестроне: інгредієнти

1 червона цибулина

2 морквини

2 стебла селери

1 гілочка розмарину

400 г помідор пелаті

200 г картоплі

225 г савойської капусти

400 г консервованої квасолі

225 г зеленої стручкової квасолі

1 зубчик часнику

30 г базиліку

60 г сиру пармезан

50 мл оливкової олії

Сіль за смаком

Чорний мелений перець

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Готуємо мінестроне покроково:

1. У великій каструлі на середньому вогні розігріти оливкову олію. Кинути туди нарізані кубиком цибулю, моркву, селеру, подрібнений розмарин, сіль і перець. Готувати, помішуючи, 5-8 хвилин, поки цибуля не почне золотитися.

2. Додати подрібнені пелаті, через хвилину – нарізану кубиком картоплю, капусту, квасолю, залити водою і довести до кипіння.

3. Щойно закипить, покласти зелену квасолю і варити до готовності картоплі, близько 20 хвилин. Посолити, поперчити, додати подрібнений часник і базилік.

4. Подавати, посипавши тертим пармезаном і рваними листочками базиліку. Прикрасити кількома краплями оливкової олії.

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