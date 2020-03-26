Ведуча рубрики «Ревізор краси» рекомендує під час карантину підтримати свій організм вітамінами й мікроелементами

Якби не карантин, ми й не дізналися б про кулінарні здібності ведучої Нового каналу Олени Філонової. Дівчина вже цілий тиждень експериментує на кухні, щоразу вигадуючи смачні та поживні страви. Сьогодні вона поділиться рецептом бананових чіпсів.

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– Відкрила для себе легкий, а, головне, корисний перекус, – каже Олена. – Після термообробки свіжих скибочок бананів у них зберігаються вітамін А, магній та фосфор. Але калорійність збільшується.

Бананові чіпси: інгредієнти

3 банани

1 лимон

1 ч. л. кориці

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Бананові чіпси: приготування

1. Очистіть фрукти від шкірки. Наріжте тонкими кружальцями. Три банани – це приблизно 90 скибочок.

2. Застеліть деко пергаментом. Розкладіть на нього скибки. Відстань між ними – 3 міліметри.

3. Збризніть банани лимонним соком. Це додасть вітамінів, а ще не дасть бананам потемніти. Потім посипте корицею.

4. Розігрійте духовку до 80 градусів.

5. Поставте деко з бананами в духовку на одну годину.

Напівготові шматочки бананів переверніть, щоб вони пропеклися рівномірно. Перед подачею охолодіть до кімнатної температури.

Хрумкі чіпси готові! Вони ідеально підійдуть для перекусу та втамування сильного голоду. Якщо бананові чіпси їсти двічі на тиждень, то можна помітити відсутність втоми та млявості. Погодьтеся, просто ідеальний енергетичний перекус на час карантину.

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