Привітулі-котулі! Якщо ти вже подивилася веб-серіал FAKE, то точно закохалася у наші парочки. Ліза та Марк, Ліза та Діма - їхні поцілунки не могли залишити байдужими нікого. От і акторка Аня Остапенко, яка і зіграла роль блогерки Лізи, залишилася під враженням від чмоків з нашими красунчиками. Цікаво, хто ж цілується краще - Максим Девізоров чи Женя Лісничий? Дізнаємося у відео-бекстейджі поцілунків FAKE.

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу. Що важливіше: здаватися чи бути?

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