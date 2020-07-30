Video: Цьомки-бомки: Як знімали сцени поцілунків у FAKE?

Поцілунки в веб-серіалі FAKE (фейк). Дивитися, як знімали сцени поцілунків в FAKE (фейк)
Новий канал / FAKE / Цьомки-бомки: Як знімали сцени поцілунків у FAKE?
30 липня

Цьомки-бомки: Як знімали сцени поцілунків у FAKE?

Привітулі-котулі! Якщо ти вже подивилася веб-серіал FAKE, то точно закохалася у наші парочки. Ліза та Марк, Ліза та Діма - їхні поцілунки не могли залишити байдужими нікого. От і акторка Аня Остапенко, яка і зіграла роль блогерки Лізи, залишилася під враженням від чмоків з нашими красунчиками. Цікаво, хто ж цілується краще - Максим Девізоров чи Женя Лісничий? Дізнаємося у відео-бекстейджі поцілунків FAKE.

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу. Що важливіше: здаватися чи бути?

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Цьомки-бомки: Як знімали сцени поцілунків у FAKE?
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