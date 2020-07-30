Привитули-котули! Если ты уже посмотрела веб-сериал FAKE, то точно влюбилась в наши парочки. Лиза и Марк, Лиза и Дима - их поцелуи не могли оставить равнодушными никого. Вот и актриса Аня Остапенко, которая и сыграла роль блогерши Лизы, осталась под впечатлением от чмоков с нашими красавчиками. Интересно, кто же целуется лучше - Максим Девизоров или Женя Лесничий? Узнаем в видео-бэкстейдже поцелуев FAKE.

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе из Жмеринки, которая обманывает всех вокруг ради иллюзии красивой и богатой столичной жизни. В погоне за популярностью девушка может потерять все: любовь, друзей, уважение и саму себя. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы заставит переоценить собственную жизнь и значимость в ней виртуального мира. Что важнее: казаться или быть?

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