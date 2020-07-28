Video: FAKE. Серія 8 #БАЙ and сі ю!

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28 липня

FAKE. Серія 8 #БАЙ and сі ю!

Привіт, я Ліза. І я не знаю, хто я! Єдине, що мене тішить, то це те, що ти досі зі мною і дивишся нашу фінальну серію веб-серіалу FAKE:) Ти зараз скажеш, що я драматизую? Можливо. Але, здається, я сама все зруйнувала своєю брехнею. Тупо загнала себе до білкиної тріщини. Хоча... Тут ще не зрозуміло, хто глибше в тій тріщині! Он у Вальки з Марком взагалі хард ситуейшн. Тут уже й писати нічого не треба… Ти там як? Дивишся?

FAKE - 7 серия смотреть онлайн

FAKE. Серія 8 #БАЙ and сі ю!
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