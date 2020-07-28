Video: FAKE. Серия 8 #БАЙ и си ю!

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28 июля

FAKE. Серия 8 #БАЙ и си ю!

Привет, я Лиза. И я не знаю, кто я! Единственное, что радует, так это то, что ты все еще со мной и смотришь финальную серию веб-сериала FAKE! Ты сейчас скажешь, что я драматизирую? Возможно! Но, кажется, я сама со своим фейком все разрушила. Тупо загнала себя в ту самую белкину трещину. Хотя… Тут еще непонятно, кто глубже в этой трещине!  Вон, у Вальки с Марком вообще хард ситуэйшн. Тут уже и писать ничего не надо.... Ты там как? Смотришь?

FAKE - 7 серія дивитися онлайн

FAKE. Серия 8 #БАЙ и си ю!
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