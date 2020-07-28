Привет, я Лиза. И я не знаю, кто я! Единственное, что радует, так это то, что ты все еще со мной и смотришь финальную серию веб-сериала FAKE! Ты сейчас скажешь, что я драматизирую? Возможно! Но, кажется, я сама со своим фейком все разрушила. Тупо загнала себя в ту самую белкину трещину. Хотя… Тут еще непонятно, кто глубже в этой трещине! Вон, у Вальки с Марком вообще хард ситуэйшн. Тут уже и писать ничего не надо.... Ты там как? Смотришь?

FAKE - 7 серія дивитися онлайн