Нещодавно Новий канал презентував тобі свій перший веб-серіал FAKE. Як проходили зймки в умовах карантину? Що актори думають про своїх персонажів? Як знімали інтимні сцени з поцілунками та оголеними акторами? Та як воно зніматися у смітті? Про все це дивись у нашому бекстейджі.

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу. Що важливіше: здаватися чи бути?

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