Недавно Новый канал презентовал тебе свой первый веб-сериал FAKE. Как проходили зймкы в условиях карантина? Что актеры думают о своих персонажей? Как снимали интимные сцены с поцелуями и обнаженными актерами? И как оно сниматься в мусоре? Обо всем этом смотри в нашем бэкстейдже.

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе из Жмеринки, которая обманывает всех вокруг ради иллюзии красивой и богатой столичной жизни. В погоне за популярностью девушка может потерять все: любовь, друзей, уважение и саму себя. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы заставит переоценить собственную жизнь и значимость в ней виртуального мира. Что важнее: казаться или быть?

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