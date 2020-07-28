Привіт, я Ліза. І я все ще блогерка! Напевно, блогерка... Як розпочався твій день? У мене з трійничка))) Ага! Але давай по порядку:) З Дімою нібито все налагоджується, він навіть запросив до себе в гості – познайомити з родиною. Так, згодна, зарано якось, але на сімейну вечерю доведеться йти. Чи не доведеться? У мене нарешті з'явився шанс помститися блогерці Ритці Сан. Але з моєю удачею поєднати приємне з корисним не вийде. Мій ідеальний, вже не фейковий, світ став перепоною на шляху до моєї мети – зробитися актрисою, помститися Риті й закріпитися в світі шоу-бізнесу! Ще й Марк зі своєю пропозицією, від якої важко відмовитися. У Валюсі – любовна драма. Ну, словом, ви зрозуміли! Я тупо заплуталася:(

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