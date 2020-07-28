Привет, я Лиза. И я все еще блогер! Наверное, блогер… Как начался твой день? У меня с тройничка))) Ага! Но давай по порядку:) С Димой вроде все налаживается, он даже пригласил к себе в гости – познакомить с семьей. Да, согласна, рановато как-то, но на семейный ужин придется идти. Или не придется? У меня наконец-то появился шанс отомстить блогерше Ритке Сан. Но с моей удачей совместить приятное с полезным не получится. Мой идеальный, уже не фейковый, мир стал преградой на пути к моей цели – сделаться актрисой, отомстить Рите и закрепиться в мире шоу-бизнеса! Еще и Марк нарисовался с предложением, от которого сложно отказаться. У Валюхи – любовная драма. Ну, короче, вы поняли! Я тупо запуталась :(

FAKE - 6 серія дивитися онлайн