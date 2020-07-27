Привіт, я Ліза! І я блогерка. Так! мені соромно! Так, забрехалася! Ну, а що мені було робити? уявляю, скільки зараз хейту тут повалиться. Але, повір, мені й без тебе зараз хріново! Мене розсекретили на моєму черговому підробітку. Це по-перше! Здається, мені подобається Діма, але я його продинамила. Це по-друге. Ну, а по-третє… Пиши, як тобі третя серія веб-серіалу FAKE?

FAKE - 2 серия смотреть онлайн