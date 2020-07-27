Привет. Я Лиза. И я блогер. Да! Мне стыдно! Да, завралась! Ну, а что мне было делать? Представляю, сколько хейта сейчас здесь повалится! Но, поверь, мне и без тебя сейчас так хреново! Меня рассекретили на моей очередной подработке. Это раз! Кажется, мне нравится Дима, но я его продинамила. Это – два. Ну, а в-третьих…. Пиши, как тебе третья серия веб-сериала FAKE?

FAKE - 2 серія дивитися онлайн