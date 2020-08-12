Як натякнути хлопцю на букет? Поради Ані Остапенко

Акторка веб-серіалу FAKE поділилася способом, як отримати квіти від залицяльника

Мабуть, немає жодної дівчини, яка б не любила квіти. А отримувати їх від свого бойфренда чи прихильника – окремий вид радості. Навіть маленький букетик може викликати величезну радість. Проте, часом хлопцям потрібно натякнути, щоб отримати квіти у подарунок. Не кожен може зрозуміти, чому це настільки важливо для дівчини. Але, насправді, все дуже просто.

– В першу чергу букет – це прояв уваги, піклування, знак турботи! Я обожнюю такі мімішності, це завжди приємно. Букет – це мініподарунок. Хто не любить сюрпризи! Наче просто квіточка ,але після неї почуваєшся принцескою, – пояснює Аня Остапенко.

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Зачасту хлопці думають, що букет має бути складеним «дорого-багато», інакше дівчині не сподобається. Але коли йдеться про увагу, рахується кожна мила деталька.

– Мені байдуже це буде 101 троянда чи маленький букетик польових квітів, який купили у бабулі. Головне – з любов’ю, щоб і для хлопця цей жест був не для «галочки», а він сам отримував кайф від такого мінівчинку. Тоді це круто, це завжди приємні емоції і потім самій хочеться зробити щось приємне!!! Квіти хлопці не люблять, а от приготувати щось смачненьке – теж крутий прояв уваги, – говорить акторка FAKE.

Для тих, хто втомився безуспішно натякати своєму хлопцю на букет, Аня Остапенко має універсальну пораду. Шок, але дівчина вважає, що говорити потрібно прямо.

– Просто ми, дівчата, любимо показати «дивіться як мене кохають». Можливо хлопець проявляє свою любов по-іншому , а ти не помічаєш. Скажи ,що для тебе квіти – це важливий прояв уваги, що ти б хотіла отримувати квіточку не тільки 8 березня. А ще є перевірений варіант «ненароком» відправити йому смс: «Ой, дивись який крутий букет подарував хлопець (тут ім’я твоєї подруги). Шкода ,що мені такий не отримати». А потім: «Ой, не тобі, ахаха, помилочка вийшла», – сміється Аня Остапенко.

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