Що таке френдзона та як з неї вийти? Поради психолога та історії українських зірок

Зірки Нового каналу поділилися своїми історіями нерозділеного кохання

Френдзона – місце, куди ніхто не хоче потрапити. Там сумно, боляче та незручно. Але якщо занадто довго мовчати про свої почуття, як казав Джої з «Друзів»: «Ти залишишся для неї просто другом». Про це, як ніхто інший, знає айтішнік Діма – герой веб-серіалу FAKE. Він ніяк не міг знайти підхід до блогерки Лізи, що ледь не прогавив свій шанс на щастя. Виявляється, що актор Женя Лісничий, який і зіграв Діму, теж відмотав певний термін у френдзоні.

– Колись я теж бував у френдзоні, але це було досить давно. Насправді, зараз важко пригадати деталі, проте, пам‘ятаю, що це не дуже приємний стан. Зараз ті намагання ненав’язливо привернути увагу, часто безуспішно і безглуздо, здаються навіть прикольними. Дуже часто люди самі себе заганяють в такий некомфортний стан, з якого потім важко знайти вихід. Варто пам’ятати, що це абсолютно нормально, коли симпатія чи кохання не розділені. Хтось в комусь зацікавлений більше. Потрібно прийняти ситуацію, якою вона є ,і тоді вирішувати – погоджуєшся з нею чи ні. І не обов’язково підлаштовуватись під чиїсь вподобання. Ти – не київський торт, щоб всім подобатися. Обов’язково знайдеться людина, яка прийме справжнього тебе, – говорить актор веб-серіалу FAKE.

Навіть у наших зірок траплялися конфузи на любовному фронті, вони теж потрапляли у френдзону. Здавалося б, хто міг френдзонити ведучого Олександра Педана чи блогера-красунчика Богдана Шелудяка з «Київ вдень та вночі». Але траплялося у житті хлопців і таке.

– Колись давно ще до дружини, у мене було кохання. Спочатку я потрапив у френдзону, потім щоб з неї вийти, я почав доводити, що у мене є інші дівчата і відправив у френдзону її. Через то наші стосунки зіпсувалися. А коли я захотів повернути усе назад, то знову потрапив у френдзону. Тому, як з неї вийти, я так і не зрозумів, – ділиться ведучий Нового каналу.

– Як це не парадоксально, але у френдзоні я опиняюся доволі часто. І все через мене, бо вчасно не даю дівчині зрозуміти, що мені може бути щось цікаво, окрім дружби. Простіше не потрапити у френдзону, ніж вийти з неї. Скажу, як хлопець, вже з першої зустрічі зрозуміло, чи є у вас симпатія одне до одного. Під час другої зустрічі вже потрібно робити конкретні кроки, щоб показати свої наміри. Важливо не впустити момент, – радить Богдан.

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То чому ж люди так часто потрапляють у френдзону та як з неї вийти? Тут допоможе розібратися психолог, тілесно-орієнтований терапевт Ярослава Федорчук:

– Потрібно для початку розібратися у механізмах того, як і для чого люди зустрічаються. Ними керує певний імпульс, емоційне збудження «я хочу піти з цією людиною у стосунки». Людина може не до кінця індентифікує, про що ці потреби. Наприклад, з його боку це симпатія, а з її – трошки інші мотиви. Тобто в першу чергу потрібно розібратися у мотивах. Вона йшла у цю френдзону, щоб задовольнити ряд своїх потреб: нема з ким потусити, я тусуюся з ним, бо це безпечна територія. Скоріше за все, для дівчини цей хлопець про комфортний і безпечний спосіб знаходитися у контакті з людиною і не віддаватися своїй жіночій сексуальній частині. З його боку були інші мотиви, які він спочатку не проявив. Тому і виникає конфлікт, бо ж по факту вибір усі зробили. У хлопця наростає невдоволення і прихована агресія через це. Вихід тут лише один: вийти на відкритий діалог і завершити ці «стосунки». Це покаже справжнє ставлення дівчини до хлопця, вона зрозуміє свої реальні почуття. Увійти у стосунки через дружбу – це достатньо поширений варіант. І потрібно у кожному конкретному випадку розбиратися, чому людина робить такий вибір. Ще є сформоване очікування від стосунків. І якщо вони не відповідають очікуванням дівчини, вона на підсвідомому рівні бачитиме у хлопцю лише друга.

Як вийти з френдзони, покажуть і розкажуть герої веб-серіалу FAKE. Вмикай та дивися просто зараз на YouTube Нового каналу!