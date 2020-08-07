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Хто твій хлопець з FAKE? ТЕСТ

Кожна дівчина хоче собі ідеального бойфренда. Але ідеал у кожного свій. Для когось це бедбой на крутій тачці, як Марк з FAKE, а для когось – надійни та милий романтик, як конкурент за серце блогерки Лізи айтішнік Діма. Наші хлопці з FAKE – ті, ще красунчики. Як думаєш, хто з них міг би стати твоїм бойфрендом? Пройди наш тест та дізнайся, хто тобі підходить – Марк чи Діма. 

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