Зірка веб-серіалу «FAKE» (Новий канал) розповіла, як проект допоміг закрити гештальти старого роману

Мабуть, у кожної дівчини був такий собі бедбой, який змінив усе її життя. Стосунки з ним допомогли розібратися, що важливо у житті та чого вона заслуговує насправді. У головної героїні серіалу «FAKE» Лізи таким бедбоєм став Марк – сексапільний красунчик зі зв’язками та завищеним почуттям власної величі. Блогерка настільки хотіла зустрічатися з «елітним» красенем, що забула про справжні почуття.

Виявляється, що у житті акторки Ані Остапенко, яка і грає Лізу, був свій Марк. На знімальному майданчику їй знову довелося пережити ситуації, які траплялися у стосунках з колишнім.

– Було прикольно згадати, що у мене були схожі стосунки, – розповідає Аня Остапенко. – Хтось може сказати, що таких хлопців не буває. А я скажу, що такі, як Марк бувають! У мене був свій бедбой Марк. Треба одразу не чекати від таких хлопців казки. Тепер мене це взагалі не хвилює і мені легко про це говорити. Я з усмішкою згадую, що таке було у моєму житті.

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Ім’я свого колишнього хлопця акторка «FAKE» не називає. Але відзначає, що його поведінка та характер були дуже схожими на персонажа Марка, якого грає Макс Девізоров.

– І Марк, і мій колишній були фінансово забезпечені хлопці. У Марка таке ж ставлення до квітів, як і у мого колишнього: це класний вчинок, дівчата просто з розуму сходять, вона буде моя 200%. Насправді, квіти – це лише милий прояв уваги, а не якийсь мегачоловічий вчинок, – наголошує акторка. – Я якось одразу зрозуміла, що це не моя людина. Я не люблю хвастливість у хлопцях. А він був саме таким. Мій колишній любив підкреслити свій достаток не лише якимись шмотками, а й своєю поведінкою. Наші розмови зводилися лише до того, який він класний. Тому це були найкоротші мої стосунки (сміється). Треба слухати, що серденько каже. Бо воно завжди каже правду.

Незважаючи на непростий роман акторка вірить, що у кожного є друга половинка. Важливо правильно розставити пріорітети, зняти рожеві окуляри та мислити тверезо. Тоді про свій вибір шкодувати не доведеться.

– Кожній дівчині потрібно зустріти свою людину. Я вірю, що життя дає нам людей не просто так, – ділиться Аня Остапенко. Напевно, мені треба було зустріти такого Марка, щоб я зараз зовсім по-іншому дивилася на стосунки. Я вважаю, що дівчина спочатку повинна визначити, що для неї важливо у людині та стосунках, а потім шукати собі партнера.

Аня Остапенко зізнається, що «FAKE» став для неї своєрідною новою відправною точкою. Веб-серіал дав дівчині шанс краще зрозуміти себе.

– Багато ситуацій, які були у серіалі, дуже схожі на мої життєві. У них я чинила зовсім не так, як моя героїня Ліза. Після того, як я ще раз це пережила по-іншому, то все відпустила. Для мене це вже пройдений етап. Проект допоміг не тільки поставити крапки над «ї» в життєвих ситуаціях, які колись були у мене, а й дав можливість подивитися на себе зовсім по-іншому. Я настільки вдячна знімальній групі за те, що показали, що я – красива. І я говорю про внутрішню красу, а не про одяг та макіяж. Раніше я взагалі не могла сприймати себе в кадрі. А зараз все змінилося. Неймовірне дякую їм усім, – з усмішкою говорить акторка.

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