Новий каналFAKEНовиниFollow them: актори веб-серіалу «FAKE» в Instagram

Follow them: актори веб-серіалу «FAKE» в Instagram

Велкам у розкішний хештегнутий веб-серіал «FAKE»! У ньому блогерка Ліза, її подруга-пацанка Валюха, мажор Марк та айтішнік Діма роблять непростий вибір між інстанутим світом соціальних мереж та реальним життям. Познайомившись з нашими героями, тобі стопудово захочеться подивитися, що ж робиться в Instagram акторів, які виконали головні ролі. Тому лови посилання на їхні профілі та тисни на фоллов!

Аня Остапенко – Ліза

Лілія Цвєлікова – Валя

Максим  Девізоров –  Марк

Євген  Лісничий  –  Діма

Дивися комедійний веб-серіал «FAKE» вже на YouTube Нового каналу!

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