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Хто ти в Instagram? ТЕСТ

Крута блогерша інста-чіка чи звичайна дівчина, на яку підписані лише друзі? Лакшері лайф з купою фільтрів чи реальність зі щирими людьми? Кожного дня нам доводиться робити вибір, ким бути в суворих та конкурентних просторах Instagram. І саме про це наш перший веб-серіал FAKE. Пройди тест та дізнайся, хто ти в інста-світі – глянцева штучка Ліза чи проста пацанка Валюха?

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