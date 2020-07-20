Що таке «ефект Девізорова»?

Акторка Лілія Цвєлікова розповіла, чому дівчата так западають на її хлопця

Незабаром актор Макс Девізоров з’явиться у першому веб-серіалі Нового каналу FAKE. Там він зіграє бедбоя, який намагатиметься за всяку ціну затягнути у ліжко інста-блогерку Лізу. Для Максима це буде далеко не перша роль поганця-негідника на екрані. Але саме за такі образи його і полюбили глядачі Нового каналу – спочатку у серіалі «Перші ластівки», а потім у «Новенькій».

Але правда у тому, що у житті Макс Девізоров зовсім інший. Його справжнього добре знає його дівчина – акторка FAKE Лілія Цвєлікова, яка зіграє пацанку Валю.

– Так, ми всі чудово знаємо, як він виглядає, – з усмішкою говорить Лілія. – Звісно, він гарний, і знає про це. Мені подобається, що він не робить на цьому серйозний акцент, частіше жартує з себе, а вміє сприймати себе без самозакоханості. Питання в тому, як він цим користується. А користується він цим майстерно і грамотно. Він – професіонал.

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Лілія Цвєлікова знає, що на її хлопця постійно западають інші дівчата. До цього вона ставиться з гумором, бо впевнена у своїх стосунках. Дівчина навіть дала назву цьому феномену – «ефект Девізорова».

– «Ефект Девізорова» – це той самий прекрасний «приклеєний» Максу кіношний образ, який він ідеально виконує. Це ефект такого собі мачо-боя, альфа. Розраховано, що на це всі і будуть вестися, – пояснює Лілія. – «Ефект Девізорова» – це я так жартома зараз назвала те, як він справляє перше враження на більшість. Найчастіше далі краси ніхто не зазирає – щось заважає, мені так здається. Але якщо це прибрати, то я не припиню вважати його гарним, бо не лише це мене в ньому приваблює. Для мене в Максі є дещо значно важливіше за його зовнішність, інша, специфічна краса, хоч як би це було банально, але вона в його людських якостях – він уміє світитися, розумієте? Він глибока людина, з багатим внутрішнім світом, чутливий до всього.

Прем’єра комедійного веб-серіалу FAKE відбудеться вже за тиждень, 27 липня на YouTube Нового каналу! Поринь у фейк!