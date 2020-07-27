Актори, які зіграли головні ролі в першому веб-серіалі Нового каналу, розповіли про найяскравіші моменти

Вже сьогодні, 27 липня, Новий канал випустить на YouTube свій перший веб-серіал «FAKE». Він розповість про блогерку Лізу, яка переїхала з провінції до столиці та намагається стати популярною та отримати визнання в мережі всіма доступними способами. У гонитві за luxury-життям вона обманює навіть найближчих і потрапляє в десятки курйозних ситуацій. І лише пройшовши низку життєвих випробувань Ліза зможе розібратися в собі та зрозуміти, що в житті є насправді цінним…

5 причин подивитися веб-серіал «FAKE»

Що таке «ефект Девізорова»?

У курйози потрапляли не тільки серіальні герої, а й актори, які їх грали. Про найсмішніші та найяскравіші сцени розповіли Анна Остапенко, Лілія Цвелікова та Максим Девізоров.

Анна Остапенко шукала одяг в секонд-хенді та пірнала в сміттєвий бак

Ця актриса добре відома глядачам Нового каналу за серіалом «Перші ластівки», там їй дісталася роль Соні — подруги Лери. У веб-серіалі «FAKE» ми побачимо Анну в головній ролі, саме вона зіграла блогерку Лізу. На зйомках їй довелося падати в сміттєвий бак, потрапляти в незручні ситуації на публіці, шукати одяг на секонд-хенді — все заради того, щоб Ліза могла створити ілюзію красивого життя.

— У сміттєвий бак я падала разів 15 — це було весело, тому що в баці були мати, там можна було навіть лежати. І хоча я забила собі кісточки під час падіння, згадую це з посмішкою, — каже Остапенко. — Якщо говорити про драматичні моменти, то однією з найскладніших сцен був захід з Ритою Сан (успішна Instagram-блогерка, головний ворог Лізи, — прим. ред.). Там моя героїня потрапляє в одну незручну ситуацію, яку ми перезнімали величезну кількість разів. Смішною була сцена в секонд-хенді, коли ми порпалися в шмотках, надягали на себе все підряд. А ще була болюча сцена зради з поцілунком… Не буду спойлерити, але в кожному знімальному дні була сцена, яка запала мені в душу.

До речі, в сцені з секонд-хенду ви зможете побачити і модель з 13-м розміром грудей Мілу Кузнєцову.

Героїня Лілії Цвелікової цілувалася з безхатьком

Кращу подругу Лізи Валю зіграла Лілія Цвелікова – актриса театру «Золоті ворота» та дівчина актора Максима Девізорова (Ден у «Перших ластівках» і Марк у «FAKE»). Їй теж дісталися сцени не з легких. Наприклад, поцілунок з безхатьком!

— Дуже яскравою була сцена на заході з Ритою Сан — там була величезна кількість дублів пікантної ситуації, в яку потрапляє Ліза. Ми дуже насміялися і багато чого придумали для цієї сцени на ходу, — каже Лілія. — А перед тим, як зняти сцену поцілунку Валі з безхатьком, я жартувала зі знімальною групою: «Можемо переодягнути і загримувати Девізорова? Все одно його ніхто не впізнає!»

Максим Девізоров і Женя Лісничий влаштували імпровізовану бійку

Не нудьгували і актори-хлопці — Максим Девізоров і Женя Лісничий (його ви могли бачити в серіалі Нового каналу «Новенька»). Їх герої — Марк і Діма — намагаються «поділити» Лізу. Одного вона використовує в корисливих цілях, у другого щиро закохана. Тому конфлікту цим персонажам уникнути не вдалося.

— Якось на майданчик повинен був приїхати постановник і розвести бійку мого героя і персонажа Жені Лісничого, але щось пішло не так і нам довелося самим щось вигадувати, — поділився Девізоров. — Ми згадували уроки зі сценарної бою, улюблені бойовики, шукали будь-який спосіб зробити цікаву вуличну бійку. Навіть у такому моменті знайшлося місце для імпровізації.

Чим же Анну і Лілію так вразила сцена на заході з Ритою Сан і якими вийшли кадри з падінням в смітник і поцілунком з бездомним — побачите вже 27 липня в 18:00 на YouTube Нового каналу. Не пропустіть!

Перша серія відкриється о 18:00 за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rLjrnmVogMU