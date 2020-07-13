Як розкрутити свій Instagram: поради популярних блогерів

Актриса веб-серіалу FAKE розповіла, яка небезпека чекає на в Instagram-світі, а блогер та актор Богдан Шелудяк – як можна досягти успіху в мережі

У сучасному світі Instagram це не лише можливість показати світу, де ви відпочивали цього літа, і що їли на сніданок, а й відмінний майданчик для роботи. Щоправда, щоб добре заробляти, потрібно зібрати велику аудиторію підписників. Як це зробити і убезпечитися від шахраїв, розповіли актриса веб-серіалу FAKE, який зняв Новий канал, Анна Остапенко і популярний Insta-блогер з мільйонною аудиторією Богдан Шелудяк.

Порада №1: займіть свою нішу

Щоб сподобатися глядачам, потрібно придумати свою «фішку», яка буде відрізняти вас від інших блогерів. Що більше креативу – то краще.

– До мене перша популярність прийшла після участі у телепроектах (Богдан знімався в серіаліті Нового каналу «Київ вдень та вночі», – прим. ред.), вони принесли мені близько 200-300 тисяч підписників, – ділиться досвідом Богдан Шелудяк. – Але телепроекти не вічні – щоб зачепити і утримати аудиторію, потрібно бути цікавим. Наприклад, я вирішив знімати скетчі і вайни (короткі, зазвичай гумористичні ролики, – прим. ред.) та навіть запустив свій Insta-серіал.

Порада №2: будьте надзвичайно уважні

Ретельно відбирайте рекламодавців, з якими будете співпрацювати. Інакше можна натрапити на недобросовісних замовників.

– Якось у мене замовили відеорекламу, попросили скинути сценарій. Я людина відповідальна, тому готую відразу кілька ідей, щоб людина могла вибрати те, що більше до вподоби, – розповіла Анна Остапенко. – Замовниця ідею затвердила, але «кинула» мене, сказала, що співпрацювати не вийде і скасувала замовлення. Через деякий час… вона сама зняла відео за моїм сценарієм. Нехай це буде хорошим уроком не лише для мене: по-перше, не розкидайтеся ідеями, а, по-друге, відразу перевіряйте, чи зможе рекламодавець виконати свою частину домовленості.

Порада №3: стежте за трендами

Успішний блогер має знатися на алгоритмах Instagram, стежити за їх змінами та розуміти, як влаштовані соцмережі.

– Три пункти, які зроблять вас популярними в Instagram – це регулярність, креативність і актуальність, – зазначив Богдан. – Зараз змінився принцип видачі контенту в Instagram, тож блогерам стало значно складніше. Зате є TikTok – наразі це та соцмережа, на яку я б радив звернути увагу всім людям, які хочуть стати успішними блогерами. Якщо ви готові робити крутий контент, який відрізняється від того, що роблять інші, отримаєте хороші охоплення і зможете заодно розкрутити свій акаунт в Instagram.

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Бонус-порада: щоб зробити щось добре, хоча б почніть це робити, а не сидіть на місці, поки свої акаунти будуть розкручувати інші.

А побачити, чим загрожує надто сильне захоплення соцмережами, ви зможете у веб-серіалі FAKE, який вийде 27 липня на YouTube Нового каналу. Його сюжет розгортається навколо блогерки Лізи, яка переїхала до Києва зі Жмеринки і так прагне luxury-життя, що через обман може втратити всіх близьких людей. Лише після низки сумних подій вона зможе відповісти на запитання: що важливіше – бути чи здаватися?