Загинув учасник другого сезону проекту Екси

Дружина Олександра Стрикаля Світлана повідомила про це у соцмережах

Молода пара Світлана та Олександр були яскравими та веселими учасниками другого сезону реаліті про стосунки, яке показував Новий канал, «Екси». Після проекту їхнє життя кардинально змінилось, адже пара ніби по-справжньому перезавантажилась. Вони виховували півторарічну донечку Єву, насолоджувалися життям і мріяли про майбутнє.

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Та, на жаль, жорстока війна, яку на території України розв’язала росія, забрала життя 28-річного Олександра. Чоловік загинув на передовій, воюючи за свободу рідної землі.

– Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам’ять, – коротко написала Світлана на своїй сторінці у соцмережах.

Відомо, що Олександр Стрикаль загинув 6 липня при виконання бойового завдання на Донеччині.

Команда Нового каналу висловлює щирі співчуття родині Олександра.